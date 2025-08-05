Росія виходить із договору щодо БРСД: чи зможе Москва розгорнути "Орешник", — аналітики

Міністерство закордонних справ РФ офіційно заявило про припинення дії одностороннього мораторію на розміщення ракет середньої і меншої дальності (РСМД). На думку російської сторони, умови для його дотримання остаточно "зникли", а відповідальність за це Москва покладає на США та їхніх союзників.

Related video

Згідно із заявою МЗС РФ, "ситуація розвивається на шляху фактичного розміщення наземних РСМД американського виробництва в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні". Зазначається, що американські збройні сили нібито вже завершили випробування низки нових систем РСМД і приступили до їх серійного виробництва.

Зокрема, згадуються перекидання американцями ракетних комплексів на територію союзників, включно з Данією, Філіппінами та Австралією, а також плани з розміщення систем Typhon і Dark Eagle у Німеччині з 2026 року.

"Рішення щодо конкретних параметрів заходів реагування ухвалюватиме керівництво Російської Федерації на основі міжвідомчого аналізу масштабів розгортання американських та інших західних РСМД наземного базування", — ідеться в заяві МЗС.

Розгортання системи "Орешник": наскільки це реально

На тлі заяв російського дипломатичного відомства стало відомо про тимчасове закриття повітряного простору над полігоном Капустин Яр в Астраханській області з 4 по 8 серпня. Хоча офіційних коментарів від Міноборони РФ не було, українські аналітичні ресурси припускають, що на полігоні можуть бути розгорнуті випробування новітнього комплексу "Орешник", який належить до категорії балістичних ракет середньої дальності (БРСД), що нібито вже надійшов у серійне виробництво.

Приміром, оглядачі Defense Express зазначають, що під заявами про "серійне виробництво" може ховатися лише передача одного дивізіону — 2-3 мобільних пускових установок і кількох машин забезпечення, які можуть бути розгорнуті на полігоні.

"На чому ґрунтується наступне припущення — не до кінця зрозуміло, проте російські аналітики вважають, що потужності їхнього ВПК нібито дають змогу до кінця 2025 року виготовити ще один дивізіон БРСД "Орешник" у складі 2-3 мобільних пускових установок і машин забезпечення до них", — пишуть аналітики.

Важливо

РФ вдарила по Дніпру ракетою "Орешник": що про неї відомо

Також примітно, що максимально публічно обговорюється питання про розміщення цих ракетних систем або в Білорусі, або в європейській частині Росії. Це, ймовірно, розраховано на демонстративний ефект у контексті інформаційного протистояння із Заходом.

На окрему увагу заслуговує той факт, що Росія і до офіційної відмови від мораторію розробляла, випробовувала і розгортала ракети РСМД, включно з крилатими ракетами типу "Іскандер-К". Один із таких комплексів було використано 31 липня 2025 року для удару по Києву, попри колишні домовленості та рамки колишнього Договору про ліквідацію ракет середньої й меншої дальності.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 23 червня заявив, що в країні розгортають серійне виробництво ракетного комплексу середньої дальності "Орешник". За словами глави Кремля, нова зброя "дуже себе добре зарекомендувала в бойових умовах".

На початку січня 2025 року американські збройні сили успішно провели бойову стрільбу з ракетної системи "земля-земля" середньої дальності (MRC), відому як Typhon Weapon System. Цей комплекс є ключовим елементом стратегії армії США на дистанціях від 500 до 1500 км.