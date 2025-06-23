Путин заявил, что ставит "Орешник" на серийное производство

В России разворачивают серийное производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник". Президент Владимир Путин заявил, что новое оружие "очень себя хорошо зарекомендовало в боевых условиях".

Related video

Стратегические ядерные силы РФ в этом году пополнят комплексы "Ярс" и ракетоносцы Ту-160-М. Об этом 23 июня Путин сказал во время встречи с лучшими выпускниками военных вузов, как передает российский "Интерфакс".

"По-прежнему одно из приоритетных направлений — это техническая модернизация армии и флота, прежде всего, в рамках новой масштабной и долгосрочной государственной программы вооружений. Особое внимание здесь уделим нашей ядерной триаде", — подчеркнул он.

Президент рассказал, что ракетным войскам стратегического назначения поставят современные комплексы "Ярс". Авиационную компоненту должны в 2025 году пополнить модернизированными ракетоносцами Ту-160-М.

"Кроме того, разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", который очень себя хорошо зарекомендовал в боевых условиях", — отметил Путин.

По его словам, также в Военно-морской флот войдут новые корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточным оружием последнего поколения.

По мнению Путина, сейчас Россия борется за свое будущее. Оккупантов, воюющих в Украине, он назвал прямыми наследниками героев так называемой Великой отечественной войны (так в РФ называют период Второй мировой, когда СССР непосредственно воевал совместно с союзниками против немецких нацистов).

Напомним, 21 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина должна признать четыре оккупированные области российскими — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Кроме того, он требует от Украины признания "заинтересованности в сохранении долгосрочных дружеских отношений с Россией".

19 июня Путин сообщал о готовности к встрече с президентом Владимиром Зеленским, но в очередной раз поставил под сомнение его легитимность. В то же время он пригрозил Украине, что "ситуация, возможно, еще изменится в худшую сторону".