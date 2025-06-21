Путин потребовал от Украины признать итоги "референдумов" и отказаться от курса в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна признать итоги “референдумов”, проведенных осенью 2022 года на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, это ключевое условие для прекращения войны и предотвращения будущих конфликтов.

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Признание вхождения оккупированных территорий в состав России необходимо для исключения новых вооруженных конфликтов. Об этом глава Кремля заявил в интервью Sky News Arabia.

"Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах. Необходимо признать заинтересованность Украины в сохранении долгосрочных дружеских отношений с Россией", — сказал Путин.

Он добавил, что отказ от признания этих результатов будет означать сохранение риска возобновления боевых действий в будущем. Кроме того, президент России назвал нейтральный статус Украины и ее отказ от вступления в международные военные альянсы и ядерного оружия необходимыми условиями для "долгосрочной стабильности".

Кроме того, глава Кремля обвинил "внешних игроков", в том, что они не стремятся положить конец конфликту, а используют Украину для достижения своих целей.

"Я надеюсь, что нынешние лидеры Украины будут руководствоваться национальными интересами, а не интересами третьих сторон. Украина заслуживает лучшей участи, чем быть инструментом в руках внешних сил, работающих против России", — сказал российский президент.

Позиция Киева относительно оккупированных территорий

Официальный Киев неоднократно высказывался по поводу оккупированных РФ территориях. В частности, президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля заявил, что Украина не будет признавать юридически любые временно оккупированные территории.

"Наша позиция неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими. Конституция Украины говорит, что все временно оккупированные территории – временно оккупированные. Они все принадлежат Украине, украинскому народу. Украина не будет признавать юридически любые временно оккупированные территории", — заявил президент.

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По словам главы государства, такая позиция справедлива не только с точки зрения украинской Конституции, но и в контексте международного права.

"Даже те страны, которые постоянно балансируют в отношениях между нами и Россией, даже они все признают территориальную целостность и суверенитет Украины, включая полуостров Крым", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам главы Кремля, эта встреча возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы "поставить точку".