Трамп плюс Путин минус мир: что делать Украине в ситуации, когда Россия наращивает удары

Related video

Нет никаких сомнений, что поведение Кремля подпитывается поведением Белого дома.

(Специально использую коллективные обозначения вместо личных имен, потому что окружение Трампа так же виновно в неспособности предоставить своему президенту факты и исправить его ошибки, как и окружение Путина).

Вместо того, чтобы надавить на агрессора для прекращения войны, обезопасив своих европейских союзников, — американская администрация вывела международного преступника из изоляции, создала ему теплую ванну, пытается отмыть пятна крови на его репутации и вернуть его в клуб приличных государств.

Что нам делать?

Объяснять европейцам, что с таким подходом война распространится на западные от Украины территории Европы не в течение нескольких лет, а еще до конца этого года — пока Европа не готова, а США гарантированно бездействуют. Следовательно, агрессора надо остановить здесь и сейчас, чтобы не пришлось делать это гораздо западнее. Объяснять американцам, что с таким подходом сама Америка окажется в опасности довольно быстро, поскольку авторитарные режимы воспринимают такую политику как проявление слабости и неуверенности, — значит, захотят получить от этого дивиденды. Прольется кровь американцев, чего как раз лидеры страны хотят избежать. Объяснить самим себе, что надо настраиваться на долгую войну — это единственный путь к ее быстрому завершению. Поменять свое отношение к ситуации — это точно каждый и каждая из нас могут сделать, в отличие от первых двух пунктов. Объяснить разным способом нашим руководителям, что нынешняя система управления страной ведет нас к плохим сценариям. Думаю, граждане найдут способ передать это сообщение на печерские холмы.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно