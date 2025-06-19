Трамп плюс Путин минус мир: что делать Украине в ситуации, когда Россия наращивает удары
Российская агрессия на глазах становится жестче — и в этом есть прямая связь с поведением Трампа, считает политический эксперт Валерий Пекар. Он призывает всех настроиться на тяжелую и долгую войну, считая, что прежде всего надо сделать четыре шага...
Нет никаких сомнений, что поведение Кремля подпитывается поведением Белого дома.
(Специально использую коллективные обозначения вместо личных имен, потому что окружение Трампа так же виновно в неспособности предоставить своему президенту факты и исправить его ошибки, как и окружение Путина).
Вместо того, чтобы надавить на агрессора для прекращения войны, обезопасив своих европейских союзников, — американская администрация вывела международного преступника из изоляции, создала ему теплую ванну, пытается отмыть пятна крови на его репутации и вернуть его в клуб приличных государств.
Что нам делать?
- Объяснять европейцам, что с таким подходом война распространится на западные от Украины территории Европы не в течение нескольких лет, а еще до конца этого года — пока Европа не готова, а США гарантированно бездействуют. Следовательно, агрессора надо остановить здесь и сейчас, чтобы не пришлось делать это гораздо западнее.
- Объяснять американцам, что с таким подходом сама Америка окажется в опасности довольно быстро, поскольку авторитарные режимы воспринимают такую политику как проявление слабости и неуверенности, — значит, захотят получить от этого дивиденды. Прольется кровь американцев, чего как раз лидеры страны хотят избежать.
- Объяснить самим себе, что надо настраиваться на долгую войну — это единственный путь к ее быстрому завершению. Поменять свое отношение к ситуации — это точно каждый и каждая из нас могут сделать, в отличие от первых двух пунктов.
- Объяснить разным способом нашим руководителям, что нынешняя система управления страной ведет нас к плохим сценариям. Думаю, граждане найдут способ передать это сообщение на печерские холмы.
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