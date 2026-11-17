По мнению политического аналитика Валерия Пекаря, привлечение Европы к переговорному треку по Украине — это одновременно и хорошо, и плохо. С одной стороны, Киев получает явного союзника в непростом разговоре, а с другой — у России возникает двоякая возможность в политической игре, которую она обязательно затеет.