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Помощь Украине, раскол ЕС: плюсы и минусы вовлечения Европы в переговоры
По мнению политического аналитика Валерия Пекаря, привлечение Европы к переговорному треку по Украине — это одновременно и хорошо, и плохо. С одной стороны, Киев получает явного союзника в непростом разговоре, а с другой — у России возникает двоякая возможность в политической игре, которую она обязательно затеет.
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Появление Европы за трехсторонним столом США — Украина — Россия.
Положительные моменты:
- Нельзя обсуждать европейскую безопасность без Европы. Теперь Европа присоединилась и может высказать свое мнение.
- Украина может получить поддержку на переговорах со стороны европейцев, которые настроены помогать.
Недостатки:
- России фактически удалось втянуть тему европейской архитектуры безопасности в рамки переговоров о прекращении войны. Будут поднимать вопрос об отступлении НАТО к границам 1991 года при поддержке США.
- Участие Европы в переговорах будет использовано для раскола европейского единства, поскольку остается открытым вопрос, кто именно представляет Европу.
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