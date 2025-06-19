"Готов встречаться с Зеленским": Путин объявил Украине предупреждение

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к встречам "со всеми". Он заверил, что в интересах Киева — сесть за стол переговоров как можно скорее.

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"Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры — ради Бога, пусть это будет Зеленский. Но вопрос не в этом. Вопрос — кто будет подписывать документы", — сказал лидер, как передал 19 июня российский "Интерфакс".

Путин отметил, что о легитимности власти в Украине можно говорить что угодно, но России якобы важна теоретическая часть, а не пропагандистская. Он напомнил, что срок президента Владимира Зеленского должен был длиться пять лет и этим аргументировал "нелегитимность всей системы власти".

"Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку. Но точку надо — подпись должна стоять легитимной власти, иначе, это знаете, придет следующий, и выбросит это все в помойку", — заверил президент России.

При этом он добавил, что от переговоров не отказывается, но должна быть проведена большая работа. Украине же, по его словам, стоит сесть за стол переговоров. Как передали в российском РБК, Путин пригрозил возможным ухудшением условий для мира.

"По этим же принципам, по стамбульским, мы готовы и дальше решать. Не будут договариваться — ситуация, возможно, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться", — заявил он.

Напомним, во время брифинга президента РФ Владимира Путина спросили о многочисленных обстрелах гражданской инфраструктуры, в результате которых погибли мирные украинцы. Он ответил с улыбкой, заверив, что его армия якобы бьет только по объектам оборонно-промышленного комплекса.

Также Путин заявил о новом раунде переговоров между Украиной и Россией после 22 июня. По его словам, Москва готова передать еще 3 тысячи тел погибших украинцев.