Ударные группы с ракетами Х-69: РФ расширяет применение истребителей Су-57 в Украине

Россия все чаще задействует свои истребители пятого поколения Су-57 в ходе полномасштабной войны против Украины. По данным источников, российские ВКС значительно усложнили тактику применения этих машин, расширив их функции и начав формировать полноценные боевые группы.

Related video

ВКС РФ формируют ударные группы из Су-57, где один самолет выполняет функции прикрытия с использованием ракет класса "воздух-воздух" большой дальности Р-77М, а остальные наносят удары управляемыми крылатыми ракетами Х-69 или высокоточными авиабомбами.

"Уже не раз фиксировалась работа целой группы Су-57, где один был прикрытием с КР ПП Р-77М, а пара привлекалась к пускам ракет Х-69 или даже сбросам КАБ", — пишут ведущие канала "Соняшник".

Кроме того, фиксируется использование новых средств поражения, которые, предположительно, представляют собою гибрид ракеты и БПЛА. Отмечается, что данный вид вооружения обладает высокой маневренностью и плохо обнаруживается радарами. Однако о какой системе идет речь не уточняется.

Комментируя сообщение западные обозреватели отмечают, что применение Су-57 в условиях насыщенной системы противовоздушной обороны Украины позволяет России проверять в бою новые тактики, совершенствовать взаимодействие и отрабатывать реальные боевые сценарии.

Также журналисты предположили, что россияне проводят эксперименты с новыми типами управляемого вооружения, включая гипотетическую систему под обозначением Су-71К. Такие испытания свидетельствуют о попытках адаптировать авиацию к плотной обороне Украины и создать устойчивые боевые алгоритмы применения новейших истребителей.

Важно

Ракеты "Циркон" на Су-57: Россия совершенствует вооружение истребителей, что изменилось (фото)

Активизация использования Су-57 в войне против Украины имеет, помимо военного, ярко выраженный рекламно-политический аспект. Вероятно, Кремль использует боевые действия как возможность продемонстрировать функциональность самолета потенциальным клиентам. Таким образом, Украина стала для Су-57 испытательным полигоном, где проверяются новые тактики, вооружения и концепции применения малозаметной авиации.

Однако останется ли Су-57 нишевым экспериментом или станет полноценным бойцом в составе российских ВКС — покажет ближайшее будущее. Напомним, его серийное производство идет медленно, а сложная экономическая и технологическая ситуация ставит под вопрос его массовое развертывание. Дело в том, что производство таких машин требует сложных технологий и специализированной инфраструктуры, развитие которых, в РФ только начинается.