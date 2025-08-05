Ударні групи з ракетами Х-69: РФ розширює застосування винищувачів Су-57 в Україні

Росія все частіше залучає свої винищувачі п'ятого покоління Су-57 під час повномасштабної війни проти України. За даними джерел, російські ПКС значно ускладнили тактику застосування цих машин, розширивши їхні функції і почавши формувати повноцінні бойові групи.

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ПКС РФ формують ударні групи із Су-57, де один літак виконує функції прикриття з використанням ракет класу "повітря-повітря" великої дальності Р-77М, а решта завдають ударів керованими крилатими ракетами Х-69 або високоточними авіабомбами.

"Уже не раз фіксувалася робота цілої групи Су-57, де один був прикриттям із КР ПП Р-77М, а пара залучалася до пусків ракет Х-69 або навіть скидання КАБ", — пишуть ведучі каналу "Соняшник".

Крім того, фіксується використання нових засобів ураження, які, імовірно, являють собою гібрид ракети і БПЛА. Зазначається, що цей вид озброєння має високу маневреність і погано виявляється радарами. Однак про яку систему йдеться не уточнюється.

Коментуючи повідомлення, західні оглядачі зазначають, що застосування Су-57 в умовах насиченої системи протиповітряної оборони України дає змогу Росії перевіряти в бою нові тактики, удосконалювати взаємодію і відпрацьовувати реальні бойові сценарії.

Також журналісти припустили, що росіяни проводять експерименти з новими типами керованого озброєння, включно з гіпотетичною системою під позначенням Су-71К. Такі випробування свідчать про спроби адаптувати авіацію до щільної оборони України та створити стійкі бойові алгоритми застосування новітніх винищувачів.

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Активізація використання Су-57 у війні проти України має, крім військового, яскраво виражений рекламно-політичний аспект. Ймовірно, Кремль використовує бойові дії як можливість продемонструвати функціональність літака потенційним клієнтам. Таким чином, Україна стала для Су-57 випробувальним полігоном, де перевіряються нові тактики, озброєння і концепції застосування малопомітної авіації.

Однак залишиться Су-57 нішевим експериментом чи стане повноцінним бійцем у складі російських ПКС — покаже найближче майбутнє. Нагадаємо, його серійне виробництво йде повільно, а складна економічна і технологічна ситуація ставить під питання його масове розгортання. Річ у тім, що виробництво таких машин вимагає складних технологій і спеціалізованої інфраструктури, розвиток яких у РФ тільки починається.