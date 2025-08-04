Ракети "Циркон" на Су-57: Росія вдосконалює озброєння винищувачів, що змінилося (фото)

Модифікована гіперзвукова ракета "Циркон" може з'явитися на винищувачі п'ятого покоління Су-57. У перспективі — інтеграція наддалеких крилатих ракет типу Х-101.

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Російський винищувач п'ятого покоління Су-57 могли оснастити модифікованою гіперзвуковою ракетою "Циркон". Про це повідомили автори американського журналу Military Watch Magazine.

Спочатку оглядачі навели нещодавню заяву першого заступника головнокомандувача ПКС Росії, генерал-лейтенанта Олександра Максимцева. Військовий розповів, що Су-57 отримали гіперзвукові ракети.

У 2023 році в Росії представили прототип малогабаритної гіперзвукової ракети класу "повітря-поверхня" для цього літака. Експерти впевнені, що снаряд створили на основі гіперзвукової ракети "Циркон", яку застосовують на кораблях і підводних човнах.

Ракети "Циркон" запускають зазвичай із кораблів і підводних човнів Фото: ТАСС

Озброєння на Су-57 може розвивати швидкість до 9 Махів при дальності польоту до 1000 кілометрів. Такі характеристики значно перевершують західні аналоги, зокрема найпотужнішу західну надзвукову протикорабельну протикорабельну ракету Standard Missile 6 (SM-6).

Остання має дальність ураження цілей до 450 кілометрів і летить зі швидкістю 3,5 Маха. Інтеграція "Циркону" з винищувачем Су-57 істотно підвищить загрозу для флоту і цілей на землі. Росія планує збільшити парк цих винищувачів до кількох сотень до кінця 2030-х років.

Ракета "Циркон" може розвивати швидкість до 9 Махів з дальністю польоту до 1000 кілометрів. Інфографіка: "Слово і діло"

Іншим кандидатом на застосування нової гіперзвукової зброї залишається винищувач МіГ-31, що запускає аеробалістичні ракет Х-47М2 "Кинджал".

Літак призначений для запуску авіаційного варіанту ракети "Циркон", а її значно менші габарити дадуть змогу запускати кілька ракет за один виліт.

Аналоги ракет Х-101 для винищувачів Су-57

Журналісти повідомляють про розробки низки перспективних ракет для Су-57. У жовтні 2023 року з'явилися дані про інтеграцію наддалеких крилатих ракет на базі Х-101/102 для стратегічних бомбардувальників.

Ракета менша за оригінальну Х-101/102, але зберігає ту саму дальність польоту приблизно на рівні 3500 кілометрів. Цей снаряд забезпечить Су-57 найбільшу дальність ураження серед усіх винищувачів у світі. Наразі докладної інформації про цю ракетну програму немає.

Висока ймовірність того, що компактні гіперзвукові ракети для Су-57 отримають широке поширення. Забезпечення сумісності нових ракет для Су-57 з ширшим спектром дії дозволить Росії експортувати їх.

Нагадаємо, у травні поточного року в Росії представили поліпшений винищувач Су-57М. У літака з'явився новий двигун і система штучного інтелекту.

У лютому на міжнародній виставці Aero India 2025 винищувач Су-57 зміг злетіти з короткої злітно-посадкової смуги за 11-12 секунд.