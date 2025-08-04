Ракеты "Циркон" на Су-57: Россия совершенствует вооружение истребителей, что изменилось (фото)

Модифицированная гиперзвуковая ракета "Циркон" может появиться на истребителе пятого поколения Су-57. В перспективе — интеграция сверхдальних крылатых ракет типа Х-101.

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Российский истребитель пятого поколения Су-57 могли оснастить модифицированной гиперзвуковой ракетой "Циркон". Об этом сообщили авторы американского журнала Military Watch Magazine.

Вначале обозреватели привели недавнее заявление первого заместителя главнокомандующего ВКС России, генерал-лейтенанта Александра Максимцева. Военный рассказал, что Су-57 получили гиперзвуковые ракеты.

В 2023 году в России представили прототип малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса "воздух-поверхность" для этого самолета. Эксперты уверены, что снаряд создали на основе гиперзвуковой ракеты "Циркон", применяемой на кораблях и подводных лодках.

Ракеты "Циркон" запускают обычно с кораблей и подводных лодок Фото: ТАСС

Вооружение на Су-57 может развивать скорость до 9 Махов при дальности полета до 1000 километров. Такие характеристики значительно превосходят западные аналоги, в том числе самую мощную западную сверхзвуковую противокорабельную ракету Standard Missile 6 (SM-6).

Последняя имеет дальность поражения целей до 450 километров и летит со скоростью 3,5 Маха. Интеграция "Циркона" с истребителем Су-57 существенно повысит угрозу для флота и целей на земле. Россия планирует увеличить парк этих истребителей до нескольких сотен к концу 2030-х годов.

Ракета "Циркон" может развивать скорость до 9 Махов с дальностью полета до 1000 километров. Инфографика: "Слово і діло"

Другим кандидатом на применение нового гиперзвукового оружия остается истребитель МиГ-31, запускающий аэробаллистические ракет Х-47М2 "Кинжал".

Самолет предназначен для запуска авиационного варианта ракеты "Циркон", а ее значительно меньшие габариты позволят запускать несколько ракет за один вылет.

Аналоги ракет Х-101 для истребителей Су-57

Журналисты сообщают о разработках ряда перспективных ракет для Су-57. В октябре 2023 года появились данные об интеграции сверхдальних крылатых ракет на базе Х-101/102 для стратегических бомбардировщиков.

Ракета меньше оригинальной Х-101/102, но сохраняет ту же дальность полета примерно на уровне 3500 километров. Этот снаряд обеспечит Су-57 наибольшую дальность поражения среди всех истребителей в мире. В настоящее время подробной информации о данной ракетной программе нет.

Высока вероятность того, что компактные гиперзвуковые ракеты для Су-57 получат широкое распространение. Обеспечение совместимости новых ракет для Су-57 с более широким спектром действия позволит России экспортировать их.

Напомним, в мае текущего года в России представили улучшенный истребитель Су-57М. У самолета появился новый двигатель и система искусственного интеллекта.

В феврале на международной выставки Aero India 2025 истребитель Су-57 смог взлететь с короткой взлетно-посадочной полосы за 11-12 секунд.