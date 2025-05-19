Россия совершенствует новейший истребитель: что изменили в Су-57М (видео)

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представила модернизированный истребитель пятого поколения Су-57М. Самолет якобы получил ряд ключевых усовершенствований, включая новый двигатель, улучшенные стелс-технологии, интеграцию искусственного интеллекта и модернизированную радиолокационную систему.

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Об этом говорится в обзоре Army Recognition, со ссылкой на российские источники.

Разработанный в рамках программы ПАК ФА, Су-57М позиционируется как многоцелевая платформа для завоевания превосходства в воздухе, нанесения ударов по наземным и морским целям, а также для действий в условиях насыщенной ПВО. Обновленная версия призвана повысить боевую эффективность российских ВКС и расширить экспортный потенциал самолета.

Ключевые особенности Су-57М

Авторы материала пишут, что одной из ключевых особенностей Су-57М является переработанный планер с широкой плоской формой фюзеляжа, повышающей подъемную силу и обеспечивающей возможность сверхзвукового полета без использования форсажа — обязательного элемента для настоящего истребителя пятого поколения.

Еще одним новшеством стал двигатель АЛ-51Ф-1 ("Изделие 30"). Он развивает до 18 тонн тяги на форсаже, что на 20% превышает характеристики прежнего АЛ-41Ф1, используемого на ранних модификациях Су-57. Помимо увеличенной тяги и топливной эффективности, двигатель получил плоское сопло, снижающее инфракрасную сигнатуру. Испытания этого решения проводились в конце 2024 года.

Авионика Су-57М базируется на интегрированном комплексе Ш-121. Основу составляет радар Н-036 "Белка" с активной фазированной решеткой (АФАР), обеспечивающий круговой обзор за счет размещения дополнительных боковых модулей в передней части фюзеляжа. Радиолокационная система способна обнаруживать цели на расстоянии до 400 км, одновременно сопровождать до 60 объектов и наводить ракеты на восемь из них.

Также отмечается, что Су-57М стал первым российским истребителем, в котором система искусственного интеллекта интегрирована не только в процессе навигации и целеуказания, но и на этапах предполетной подготовки. В итоге использование ИИ снижает когнитивную нагрузку на пилота, автоматически выполняя навигацию, диагностику, захват целей и оптимизацию боевых параметров.

Важно

Производственный кошмар: почему в РФ не могут наладить масштабный выпуск Су-57

Несмотря на заявленные усовершенствования, по мнению западных обозревателей, остаются вопросы о способности России устранить производственные проблемы новой машины. Иными словами в перспективе успех Су-57М будет зависеть от масштабов серийного производства и способности преодолевать санкционные ограничения в условиях международной изоляции.

Напомним, в феврале в сети было опубликовано видео с международной выставки Aero India 2025, на котором российский истребитель Су-57 взлетел с короткой взлетно-посадочной полосы всего за всего 11-12 секунд. По мнению специалистов, такой результат стал возможным благодаря новым двигателям АЛ-41Ф1, которыми была оснащена данная машина.