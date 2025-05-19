Росія вдосконалює новітній винищувач: що змінили в Су-57М (відео)

Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) представила модернізований винищувач п'ятого покоління Су-57М. Літак нібито отримав низку ключових удосконалень, включно з новим двигуном, поліпшеними стелс-технологіями, інтеграцією штучного інтелекту і модернізованою радіолокаційною системою.

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Про це йдеться в огляді Army Recognition, з посиланням на російські джерела.

Розроблений у рамках програми ПАК ФА, Су-57М позиціонують як багатоцільову платформу для завоювання переваги в повітрі, завдавання ударів по наземних і морських цілях, а також для дій в умовах насиченої ППО. Оновлена версія покликана підвищити бойову ефективність російських ПКС і розширити експортний потенціал літака.

Ключові особливості Су-57М

Автори матеріалу пишуть, що однією з ключових особливостей Су-57М є перероблений планер із широкою плоскою формою фюзеляжу, що підвищує підйомну силу і забезпечує можливість надзвукового польоту без використання форсажу — обов'язкового елемента для справжнього винищувача п'ятого покоління.

Ще одним нововведенням став двигун АЛ-51Ф-1 ("Виріб 30"). Він розвиває до 18 тонн тяги на форсажі, що на 20% перевищує характеристики колишнього АЛ-41Ф1, використовуваного на ранніх модифікаціях Су-57. Крім збільшеної тяги та паливної ефективності, двигун отримав плоске сопло, що знижує інфрачервону сигнатуру. Випробування цього рішення проводили наприкінці 2024 року.

Авіоніка Су-57М базується на інтегрованому комплексі Ш-121. Основу становить радар Н-036 "Білка" з активною фазованою решіткою (АФАР), що забезпечує круговий огляд за рахунок розміщення додаткових бічних модулів у передній частині фюзеляжу. Радіолокаційна система здатна виявляти цілі на відстані до 400 км, одночасно супроводжувати до 60 об'єктів і наводити ракети на вісім із них.

Також наголошується, що Су-57М став першим російським винищувачем, в якому система штучного інтелекту інтегрована не тільки в процесі навігації та цілевказівки, а й на етапах передпольотної підготовки. У підсумку використання ШІ знижує когнітивне навантаження на пілота, автоматично виконуючи навігацію, діагностику, захоплення цілей і оптимізацію бойових параметрів.

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Виробничий кошмар: чому в РФ не можуть налагодити масштабний випуск Су-57

Попри заявлені вдосконалення, на думку західних оглядачів, залишаються питання про здатність Росії усунути виробничі проблеми нової машини. Іншими словами, в перспективі успіх Су-57М залежатиме від масштабів серійного виробництва і здатності долати санкційні обмеження в умовах міжнародної ізоляції.

Нагадаємо, в лютому в мережі було опубліковано відео з міжнародної виставки Aero India 2025, на якому російський винищувач Су-57 злетів з короткої злітно-посадкової смуги лише за 11-12 секунд. На думку фахівців, такий результат став можливим завдяки новим двигунам АЛ-41Ф1, якими було оснащено цю машину.