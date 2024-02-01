Ростех поставит новые двигатели на Су-57: что это даст российским самолетам

Предположительно, силовая установка АЛ-51Ф1 обеспечит крейсерскую скорость машины до 680 метров в секунду, что является одной из отличительных возможностей истребителей 5-го поколения.

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В 2024 году российская Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена начать поставки модернизированного многоцелевого истребителя Су-57, который будет оснащен новым двигателем АЛ-51Ф1, ранее известным как "Изделие 30". Это стало возможным благодаря успешным испытаниям, которые, по заявлениям Ростеха, "превзошли все ожидания". О том, какие возможности открываются перед Су-57М с новой силовой установкой рассказали обозреватели Bulgarian Military в материале от 1 февраля.

Прежде всего сообщается, что новый двигатель АЛ-51Ф1 обеспечивает мощную тягу в 11 000 кг и форсажную тягу в 18 000 кг. Благодаря этой модернизации Су-57 теперь может развивать крейсерскую скорость в 2 Маха (680 метров в секунду), при этом заметно снизив свою заметность в инфракрасном диапазоне, что является решающим преимуществом по сравнению с предшественником.

В настоящее время российские Су-57 оснащаются двигателем АЛ-41Ф1 или его модифицированной версией АЛ-41Ф1С. Это стало важным фактором в плане того, что Су-57 фактически не стал истребителем 5-го поколения. Дело в том, что данные двигатели не позволяли Су-57 осуществлять полет на сверхзвуковой крейсерской скорости без форсажа, что является одной из отличительных возможностей машин 5-го поколения. Теперь же появился АЛ-51Ф1, который стал, по мнению некоторых экспертов, революционным.

" Изделие 30" — прототип двигателя АЛ-51Ф1. Источник: скриншот

Проблема радиолокационной заметности

Российский СУ-57 подвергался критике из-за отсутствия S-образных воздухозаборников, которые значительно увеличивают эффективную площадь рассеяния (ЭПР). Однако в машине реализована другая техническая стратегия, чтобы компенсировать отсутствие этих воздухозаборников.

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Специалисты ОКБ "Сухого" не стали пренебрегать S-каналом, они выбрали другой подход, обусловленный особенностями двигателей. На последних фото Су-57 воздухозаборники были либо тщательно отретушированы, либо полностью скрыты, поскольку лопатки турбины не были видны. Как оказалось, S-образный канал в таком варианте использовать горизонтально в полной мере не получится. Поэтому лопатки турбины экранируются особый тип решетки, коаксиальным радарным блокиратором, подобным тому, что установлен на F-117.

Коаксиальный радар-блокер в воздухозаборнике истребителя Су-57. Источник: росСМИ

Двигатель для будущих образцов

Обозреватели отмечают, что новый двигатель АЛ-51Ф1 может оживить еще один проект россиян Су-75 Checkmate. Как заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Су-75 планирует совершить свой первый испытательный полет в середине 2025 года. Начальная модель этого самолета в настоящее время строится на авиазаводе КнААЗ в Комсомольск-на-Амуре.

Истребитель Су-57 с двигателем АЛ-51Ф1

Напомним, Российский истребитель Су-57 уже был замечен в воздушном пространстве Украины, а точнее, в районе Луганска. Журналисты отметили, что Россия таким образом приступила к развертыванию своего высокотехнологичного боевого самолета Су-57 в зоне боевых действий.