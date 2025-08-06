Ситуація на фронті в Україні різко зміниться: ЗСУ отримають від США нове озброєння (відео)

Президент США Дональд Трамп наказав Пентагону укласти контракти на виробництво спеціальних крилатих ракет для України. Снаряди полетять по цілях у Росії.

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Нові далекобійні ракети буде важко перехопити російськими засобами ППО. Про це заявив в інтерв'ю "24 каналу" американський політик-республіканець, президент клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус.

Трамп наказав Пентагону укласти контракти з двома військовими корпораціями

Конгрес давно просить президента США Дональда Трампа послати Києву наступальні види озброєнь, зокрема, ракети "Томагавк" або ATACMS великої дальності.

За його словами, Трамп уже наказав Пентагону укласти контракти з двома найбільшими військовими корпораціями на виробництво спеціальних крилатих ракет для України.

Передбачається, що снаряди "повітря-земля" будуть унікальними. Висота їхнього польоту — нижче 300 метрів, їх не бачать радари, а радіус дії — до 500 кілометрів.

Ракети запускаються винищувачами МіГ і F-16. Також відомо, що понад місяць тому Трамп давав команду Пентагону витратити 300 млн доларів на підготовку кількох сотень українських пілотів, додав Пінкус.

"Наступальна зброя мала надходити в Україну ще в перші дні повномасштабної війни. Зараз на карту поставлено не тільки імідж Трампа, а й його історичну спадщину", — пояснив він.

Пінкус упевнений, що з Росією потрібно було діяти жорстко від самого початку, коли у неї ще не було сильної військової економіки. Час минув і нині РФ виробляє озброєнь більше за всі європейські країни.

"Путін зараз набагато ближчий до Китаю і Північної Кореї, ніж до початку вторгнення в Україну. Тільки Америка винна в цьому", — підсумував політик.

Нагадаємо, російські війська сформували ударні групи з літаків Су-57: один літак забезпечує прикриття ракетами Р-77М, а інші завдають ударів крилатими ракетами Х-69 або бомбами.

Також РФ нещодавно заявила про припинення дії мораторію на розміщення ракет середньої і малої дальності. На тлі цього рішення в Росії закрили повітряний простір над полігоном Капустин Яр в Астраханській області з 4 по 8 серпня.