"Великий рівень ескалації": офіцер ЗСУ розповів, як змінять ситуацію на фронті ракети Tomahawk

Ракети Tomahawk, які президент України Володимир Зеленський попросив поставити Збройним силам України у президента США Дональда Трампа, навряд врятують ситуації на фронті, проте зайвими не будуть.

Навіть отримання цього виду озброєння доволі сумнівне, вважає старший лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Tomahawk врятують ситуацію на фронті? — Не думаю. Так само я сумніваюся, що ми дійсно можемо їх отримати в найближчій перспективі, адже для союзників це буде занадто великий рівень ескалації і попри всі заяви Трампа, вони банально до цього не готові", — написав "Алекс".

Він пояснив, що в контексті російсько-української війни Tomahawk — це зброя стратегічного рівня, яка буде спрямована на ураження обʼєктів військово-промислового комплексу та критичної інфраструктури на великих відстанях. Тому для того, щоб завдати ними суттєвої шкоди, необхідні будуть масові та регулярні поставки цих ракет впродовж тривалого терміну.

"Звичайно, що така зброя не була б зайвою, але то не є вундервафля, яка дасть нам велику перевагу", — зазначив військовий.

"Алекс" підкреслив, що ситуацію на фронті полегшать ракети ATACMS, які дуже добре підходять для ураження командних пунктів та складів ворога. Також дієвими виявляться додаткові ЗРК Patriot — для побудови нормальної прифронтової системи ППО і підсилення протиракетної оборони в тилу. Крім того, потрібними є літаки F-16 та широка номенклатура керованих авіабомб.

"Адже по авіаційному компоненту нас виносять в одну калітку — тільки це покращить ситуацію на фронті, а Tomahawk — це лише спроба посадити Путіна за стіл переговорів, типу найкоротший шлях до закінчення війни", — наголосив "Алекс".

Нагадаємо, 26 вересня видання The Telegraph оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Володимир Зеленський просив у Трампа ракети "Томагавк".

У цей же день видання Axios повідомило, що Трамп відмовився продавати НАТО "Томагавки" для України.