"Єдина у списку": Трамп відмовився продавати НАТО "Томагавки" для України, — Axios

Ракети Tomahawk були єдиною зброєю, яку президент США Дональд Трамп не погодився продати НАТО для подальшої передачі Україні. За даними інсайдерів, ці ракети були у списку озброєння, яке Київ запросив кілька місяців тому.

Related video

Україна порушувала питання про ракети Tomahawk для своїх Збройних сил кілька разів протягом минулого року. Проте Трамп не схвалив їхній продаж Північноатлантичному альянсу (НАТО) для України, пише Axios із посиланням на обізнане з цими процесами джерело.

Журналісти нагадали, що під час інтерв'ю "Шоу Axios" 24 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що просив у Трампа додаткову систему озброєння, яка могла б змусити російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. При цьому український президент припускав, що ракети, можливо, навіть не довелося б застосовувати — було б достатньо факту передачі. Він не озвучив назву цієї зброї, та джерела сказали журналістам, що мова йшла про ракети Tomahawk.

На питання щодо того, як Трамп міг би допомогти Україні виграти війну, Зеленський відповів журналістам, що американський лідер "знає".

"Я сказав йому вчора, що нам потрібно, одне", — повідомив президент України.

Також Зеленський сказав в інтерв'ю, що на прохання про нову систему озброєння Трамп відповів йому: "Ми будемо над цим працювати".

Журналісти припускають, що американську сторону може непокоїти ймовірна ескалація, до якої може призвести передача від США Україні ракети, здатної вдарити по Москві. До того ж американські запаси "Томагавків" обмежені, а на їх поповнення потрібно багато місяців.

Київ просив ракети Tomahawk: що відомо

Видання The Telegraph 26 вересня повідомляло, що президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом 23 вересня просив ракети Tomahawk, які мають дальність польоту понад 1 600 км. За підсумками зустрічі він заявив про згоду Трампа на розміщення крилатих ракет високої дальності на території України.

Фокус з'ясовував, чи зможуть ЗСУ застосувати ракети Tomahawk і як далеко вони здатні долетіти. Така зброя може дістати і до Москви, і до виробництва "Шахедів" в Алабузі, однак проблема полягає в запуску. Такі ракети розраховані на пуски з надводних та підводних платформ, які недоступні для України, а наземні платформи Typhon очікуються в Німеччині лише у 2026 році.