"Большой уровень эскалации": офицер ВСУ рассказал, как изменят ситуацию на фронте ракеты Tomahawk

Ракеты Tomahawk, которые президент Украины Владимир Зеленский попросил поставить Вооруженным силам Украины у президента США Дональда Трампа, вряд ли спасут ситуации на фронте, однако лишними не будут.

Related video

Даже получение этого вида вооружения довольно сомнительно, считает старший лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Tomahawk спасут ситуацию на фронте?" — Не думаю. Так же я сомневаюсь, что мы действительно можем их получить в ближайшей перспективе, ведь для союзников это будет слишком большой уровень эскалации и несмотря на все заявления Трампа, они банально к этому не готовы", — написал "Алекс".

Он пояснил, что в контексте российско-украинской войны Tomahawk — это оружие стратегического уровня, которое будет направлено на поражение объектов военно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры на больших расстояниях. Поэтому для того, чтобы нанести ими существенный урон, необходимы будут массовые и регулярные поставки этих ракет в течение длительного срока.

"Конечно, такое оружие не было бы лишним, но это не вундервафля, которая даст нам большое преимущество", — отметил военный.

"Алекс" подчеркнул, что ситуацию на фронте облегчат ракеты ATACMS, которые очень хорошо подходят для поражения командных пунктов и складов врага. Также действенными окажутся дополнительные ЗРК Patriot — для построения нормальной прифронтовой системы ПВО и усиления противоракетной обороны в тылу. Кроме того, нужны самолеты F-16 и широкая номенклатура управляемых авиабомб.

"Ведь по авиационному компоненту нас выносят в одну калитку — только это улучшит ситуацию на фронте, а Tomahawk — это лишь попытка посадить Путина за стол переговоров, типа кратчайший путь к окончанию войны", — подчеркнул "Алекс".

Напомним, 26 сентября издание The Telegraph обнародовало материал, в котором говорится о том, что Владимир Зеленский просил у Трампа ракеты "Томагавк".

В этот же день издание Axios сообщило, что Трамп отказался продавать НАТО "Томагавки" для Украины.