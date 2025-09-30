"Томагавк" для України: коли ЗСУ отримають далекобійні ракети та що стане першою ціллю у РФ

США можуть передати Україні крилаті ракети Tomahawk для ударів углиб Росії. Але експерти ставлять під сумнів, чи вдасться оперативно доставити самі ракети та платформи для їхнього запуску на фронт. Фокус розбирає технічні, логістичні й політичні бар'єри постачання, та які об'єкти у РФ стануть першими цілями.

Related video

Спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що Білий дім і Дональд Трамп не заперечують проти ударів ЗСУ по цілях углиб території РФ.

В інтерв'ю Fox News він зазначив, що Україна має право на такі атаки, посилаючись на слова віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо. Келлог підкреслив, що немає "укриттів" для ворога, але не уточнив, чи стосуються удари американської зброї. Він також підтвердив, що США розглядають надання Україні ракет Tomahawk на прохання Володимира Зеленського. Раніше Венс заявляв, що це рішення за Трампом, і РФ уникає переговорів щодо припинення війни.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва аналізує можливе передавання Україні ракет Tomahawk. Він зазначив, що Росія хоче з'ясувати, хто керуватиме та запускатиме ці ракети. Пєсков вважає, що такі постачання не вплинуть на ситуацію на фронті.

Крилата ракета Tomahawk: що про неї відомо

Військовий експерт Павло Нарожний зазначає, що крилата ракета Tomahawk — це дозвукова ракета, розроблена ще у 1980-х роках у США. За словами експерта, це доволі велика ракета вагою приблизно 1,5 тонни, з яких 450 кг припадає на боєголовку, а решта — на двигун, паливо та системи навігації. Її дальність польоту сягає 1600 км, що робить її ефективною зброєю для ударів на великі відстані. Хоча платформа вважається відносно старою, вона неодноразово модернізувалася, що дозволило їй залишатися актуальною в сучасних умовах.

Основними пусковими платформами для ракет "Томагавк" є підводні човни та надводні кораблі. Раніше існували й наземні пускові установки, але їх було ліквідовано. Для американської армії ця ракета є зручною, оскільки дозволяє завдавати удари з моря, наближаючись до цілей на безпечній відстані. Наприклад, підводний човен може спливти й завдати удару, перебуваючи за межами досяжності більшості засобів протиповітряної оборони.

"Однак для України використання таких платформ у Чорному морі є проблематичним, оскільки будь-який корабель може стати мішенню для російських сил. Це лише питання часу", — каже Фокусу Нарожний.

Комплекс Typhon: перспективи наземного запуску Tomahawk

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук стверджує, що у США майже немає наземних пускових установок Tomahawk.

"Тому перш за все треба говорити чи зможемо ми отримати НМРК Typhon, бо без нього ракети — залізо. До слова, Typhon — то ще ПУ для Standard SM-6, які можуть збивати балістику", — розповідає експерт.

Військовий експерт та журналіст Денис Попович розповів, що Typhon доволі рідкісна установка.

"Вона з'явилася в одиничних екземплярах буквально минулого року. Тому я не вірю в те, що "Томагавки" у такому виконанні до нас потраплять. Основна платформа запуску Tomahawk наразі морська. Есмінці та підводні човни, ясна річ, США нам теж не планує передавати", — каже Фокусу Попович.

За словами Нарожного, наразі в США ведеться розробка нового комплексу Typhon, який, за словами експерта, є великою вантажівкою з контейнером для запуску кількох ракет Tomahawk. Така система дозволяє здійснювати пуски з будь-якої точки на суходолі, що є значною перевагою для країн, які не мають потужного флоту. Наприклад, в Україні вантажівка могла б виїхати, скажімо, в Закарпаття, звідки ракета здатна долетіти до цілей у Росії.

Поки що комплекс Typhon перебуває на стадії розробки, і постачання таких систем Україні чи іншим країнам ще не здійснювалося. Замовником виступає Німеччина, але Нарожний припускає, що теоретично ці комплекси можуть бути передані Україні в майбутньому.

"Мова про це поки не йде, але вірогідність точно не нульова. Навіть якщо переговори про постачання почалися, реалізація такого рішення — питання не найближчих місяців", — додає експерт.

Можливість постачання Tomahawk Україні

Щодо ймовірності передачі Україні ракет Tomahawk Нарожний висловлює обережний оптимізм. Він зазначає, що точну оцінку дати складно, але сам факт початку дискусій про можливе постачання є позитивним знаком. Вартість однієї ракети становить близько 4 мільйонів доларів, але в арсеналі США їх є значна кількість — теоретично, Україні можуть передати десятки чи навіть сотні одиниць. При цьому, за стандартною практикою, США передають старіші зразки зброї, залишаючи собі новітні моделі.

Експерт наголошує, що постачання ракет "Томагавк" чи комплексів Typhon Україні залежатиме від політичних рішень і стратегічних пріоритетів західних партнерів. Наразі конкретних домовленостей немає, але сам факт обговорення таких можливостей свідчить про зміну підходів до підтримки України.

Постачання Tomahawk в Україну: цілі для ударів та стратегічне значення

Нарожний підкреслює, що "Томагавки" ідеально підходять для завдання ударів по ключових об'єктах військово-промислового комплексу Росії, таких як заводи з виробництва ракет і зброї. Крім того, ракети можуть використовуватися для атак на економічно важливі об'єкти, зокрема нафтопереробні заводи, термінали для експорту нафти, газотранспортну інфраструктуру та морські порти. Такі удари можуть суттєво послабити економіку Росії та вплинути на її здатність вести війну.

"Це основний напрямок, у якому ми могли б використовувати крилаті ракети, включно з тими, що виробляються в Україні. Завдання ударів по інфраструктурі, яка забезпечує російську армію та економіку, може прискорити виснаження ресурсів Росії, що є ключовим у війні на виснаження", — підсумовує експерт.

Нагадаємо, українська крилата ракета Р-360 "Довгий Нептун" стала проривом у військових технологіях. З дальністю до 1000 км вона здатна уражати морські та наземні цілі.

Також Фокус писав, що українські інженери проєкту ODIN успішно випробували мобільну систему Antishaheed для боротьби з дронами-камікадзе Shahed-136.