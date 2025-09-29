Tomahawk для України: Келлог пояснив, як ставляться Трамп і Білий дім до ударів углиб Росії

Спецпосланець президента США щодо України Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп та загалом Білий дім не заперечують щодо ударів ЗСУ по цілях, розташованих углибині території РФ.

За словами Кіта Келлога, Україна "має повне право завдавати ударів углиб Російської Федерації". Про це посадовець розповів під час інтерв'ю для медіа Fox News.

Кіт Келлог зазначив, що, враховуючи висловлювання віцепрезидента США Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо, які пролунали напередодні, Україна може завдавати ударів углиб території РФ.

Посадовець пояснив, що Білий дім та безпосередньо президент США Дональд Трамп не заперечують проти атак ЗСУ на цілі, розташовані в глибині території Росії.

"Я думаю, що, прочитавши його слова, а також слова віцепрезидента Венса і секретаря Рубіо, відповідь буде "так". Використовуйте можливість завдавати глибоких ударів. Не існує таких речей, як укриття", — заявив Кіт Келлог.

При цьому посадовець не став говорити про те, чи стосується це ударів зокрема американською зброєю по території РФ. Однак Кіт Келлог підтвердив новини про те, що у США розглядають можливість надання Україні дозвукових крилатих ракет Tomahawk, оскільки президент Володимир Зеленський висловлював прохання щодо цього.

Варто зазначити, що про те, що у США дійсно обговорюють можливість надання Україні ракет Tomahawk віцепрезидент Джей Ді Венс заявляв 28 вересня в інтерв'ю для Fox News. При цьому він наголошував, що це рішення буде приймати президент Дональд Трамп. Водночас Джей Ді Венс повідомляв, що РФ уникає будь-яких переговорів щодо завершення війни в Україні.

Старший лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" 27 вересня розповідав, як змінять ситуацію на фронті ракети Tomahawk.