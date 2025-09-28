Росія уникає будь-яких переговорів щодо завершення війни в Україні, — Венс (відео)

У США заявили, що Російська Федерація відмовляється від будь-яких форматів діалогу, спрямованих на припинення війни в Україні. За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, мирне врегулювання можливе лише тоді, коли в процесі братимуть участь обидві сторони, однак останнім часом Москва демонструє повне небажання вести переговори.

Як йдеться на офіційній сторінці у соціальній мережі X Білого дому, американський посадовець у коментарі телеканалу Fox News наголосив, що протягом останніх тижнів російська сторона ігнорує пропозиції про зустрічі як у двосторонньому форматі з Києвом, так і у ширшому колі за участі США. За його словами, подібна позиція Кремля свідчить про небажання визнавати реальність війни, яка завдає значних втрат російській армії.

"Ми готові працювати заради миру, але без згоди другої сторони це неможливо. Росіяни мають прокинутися й зрозуміти реальний стан речей", — підкреслив він.

Віцепрезидент США окремо звернув увагу на те, що ситуація на фронті не приносить Москві стратегічних переваг, але водночас щодня коштує життя великій кількості її військових. Він зазначив, що російські війська несуть "надмірні й непотрібні втрати", не досягаючи при цьому значущих результатів.

"Дуже багато людей гине. Кремлю немає чим пишатися. Скільки ще росіян вони готові відправити на смерть заради мінімальної, якщо взагалі будь-якої, переваги на полі бою?" — поставив риторичне запитання Венс.

Американський політик наголосив, що позиція Вашингтона залишається незмінною: Сполучені Штати готові докладати зусиль задля досягнення миру та підтримувати ініціативи, спрямовані на дипломатичне врегулювання. Водночас без готовності Росії брати участь у переговорах будь-які спроби залишатимуться безрезультатними.

"Ми будемо продовжувати роботу заради встановлення миру і сподіваємося, що врешті-решт Росія визнає реальність на землі", — резюмував Венс.

