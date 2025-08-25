"Довгий Нептун": як українська ракета на 1000 км змінює хід війни у 2025 році

Далекобійна крилата ракета Р-360 "Довгий Нептун", стала новим словом у військовій технології України. З дальністю ураження до 1000 км і здатністю знищувати як морські, так і наземні цілі. Фокус дізнався про ключові характеристики, та які цілі для цієї унікальної української зброї.

Далекобійна крилата ракета Р-360 "Нептун", відома як "Довгий Нептун", має дальність ураження 1000 км і з березня 2025 року використовується для знищення наземних цілей. Перше відео з ракетою з'явилося на День Незалежності України на порталі "Зброя". Розробка цієї версії почалася в листопаді 2023 року, але публічно її показали вперше. На відео ракета з Х-подібними крилами не підписана, а кадри пусків — з випробувань 2018–2020 років.

"Скоріш за все, хвостова частина, там де розміщений двигун, змін не зазнала, а тому її можливо взяти у ролі "опорної точки" для масштабу. І це означає, що довжина "Довгого Нептуна" становить понад 6 метрів (без прискорювача). Тобто він приблизно на 1,5 метра довший за Р-360", — пише видання Defense Express.

Базою для "Нептуна" стала радянська ракета Х-35. Спочатку дальність Р-360 складала 280 км, вага бойової частини — 150 кг, висота польоту — 10–300 м, на кінцевій ділянці — 3 м, що ускладнює перехоплення. Розробка почалася після анексії Криму у 2014 році, офіційно ракету представили у 2015-му, а на озброєння прийняли у 2020-му. Під час повномасштабної війни "Нептун" довів свою ефективність. Нещодавно росіяни виявили уламки ракети, яка вразила їхній об'єкт, використавши для ідентифікації старі відео Міноборони України.

"Ракета працює за принципом: летить у запрограмований квадрат на низькій висоті — від кількох десятків метрів до 10 метрів над рівнем моря. На підльоті вмикається радар, шукає металеві об'єкти у квадраті — переважно кораблі — і влучає в них. Перший гучний успіх — знищення крейсера "Москва" у 2022 році. Після цього роль у морських атаках перейняли дрони, тому "Нептун" переорієнтували на наземні цілі", — зазначив Фокусу військовий експерт Павло Нарожний.

Відмінності "Довгого Нептуна"

За словами Павла Нарожного, "Довгий Нептун" летить не за радаром, а на фіксовану точку. Спочатку дальність збільшили до 500 км, а в новій модифікації — до 1000 км. На скріншоті з відео з держпорталу "Зброя", опубліковане 24 серпня 2025 року видно принципова відмінність — зміна форми. Раніше ракета була сигароподібною з діаметром 38 см, тепер — 50-55 см (за приблизною оцінкою). Довжина зросла на півтора метра.

На думку експерта, це зроблено, щоб ракета могла нести більше палива.

"Для польоту на 1000 км потрібно більше палива, щоб донести бойову частину. Чим далі, тим більше пального. Крила залишилися тієї ж форми (Х-подібні), але стали більшими, щоб утримувати більшу масу в повітрі. Інших змін на фото не видно: немає ознак нових систем навігації. Просто збільшена дальність. Розмір бойової частини оцінити важко — може бути 100 кг, 200 кг чи навіть 400 кг. Без точних вимірів це "пальцем у небо". Моя оцінка: мінімум 150-200 кг", — додав Нарожний.

Як саме застосовуватимуть "Довгий Нептун"

Павло Нарожний стверджує, що зараз Україна завдає ударів по російських об'єктах переважно дронами, які несуть до 100 кг вибухівки, а здебільшого 50-60 кг. Цього недостатньо для великих цілей. Наприклад, заводи з виробництва зброї, як "Уралвагонзавод". Вони займають величезну територію з різними етапами виробництва. Удар дроном по одному цеху лише ненадовго зупиняє виробництво зброї у РФ. Для повної зупинки виробництва треба вразити всі етапи створення зброї.

Також експерт виділяє такі цілі:

Арсенали: вони розділені на ділянки, кожна з яких обвалована й окопана. Якщо вибухне одна ділянка, інші можуть вціліти. Потрібна потужна ракета, щоб охопити одразу кілька ділянок.

Аеродроми: літаки в бетонних ангарах, особливо винищувачі.

"Пробити ангар — це одна ракета на один літак. "Нептун" дуже маневрений і керований, ідеально для такої цілі", — каже експерт.

Нафтопереробні заводи (НПЗ): російська промисловість, не дивлячись на обстріли, відновлює їх повністю за пів року.

"Треба не просто пошкодити обладнання, а створити вирву, щоб відбудова підприємств було неможливим або надто витратним", — продовжує Нарожний.

Логістичні вузли, мости.

Найвідоміші цілі ракети "Нептун"

13 квітня 2022 року — ракетний крейсер "Москва" – флагман Чорноморського флоту РФ. Дві ракети "Нептун" влучили в корабель, спричинивши пожежу та вибух боєзапасу, що призвело до його затоплення. Це стало першим в історії знищенням крейсера такого класу з 1982 року і серйозним успіхом України у війні на морі.

23 березня 2024 року — корабель "Костянтин Ольшанський" — український десантний корабель, захоплений Росією у 2014 році. Був уражений "Нептуном" у Севастополі, зазнав пошкоджень, але не затонув.

2024 рік — Корабель "Комуна" — судно Чорноморського флоту РФ, уражене "Нептуном". Пошкодження підтверджені, але корабель залишився на плаву.

22 серпня 2024 року — наземні цілі в Краснодарському краї — ракети "Нептун" атакували порт "Кавказ", одна ракета влучила в паром "Конро Трейдер", який вже був завантажений залізничними цистернами з пальним.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня 2025 року 14 дронів потопили російське судно Port Olya-4 у порту Оля на Каспії, яке перевозило компоненти для "Шахедів" з Ірану. Атака сталася за 810 км від лінії фронту.

