Україна вперше показала далекобійну версію ракети "Нептун": що про неї відомо (відео)

Далекобійна крилата ракета Р-360 "Нептун", відома неофіційно як "Довгий Нептун", вперше з’явилася на публічному відео, при цьому її дальність ураження досягає 1000 км. Ракета вже з березня використовується для знищення наземних цілей противника.

За інформацією Defense Express, розробка цієї версії відома ще з листопада 2023 року, але до цього моменту її жодного разу не демонстрували. На День Незалежності України відео з новим зразком з’явилося на офіційному акаунті держпорталу "Зброя", разом з іншими українськими озброєннями. На ролику ракета з Х-подібними крилами не підписана, а кадри пусків – старі, зроблені під час випробувань берегового комплексу "Нептун" у 2018–2020 роках.

Загалом, зображення "Довгого Нептуна" дозволяє порівняти його із протикорабельною версією Р-360. Центральна частина фюзеляжу збільшена у діаметрі до 50 см (раніше 38 см), а довжина ракети перевищує 6 метрів, що на 1,5 метра довше за оригінал. Зросла також площа крил та хвостового оперення, щоб компенсувати більшу стартову масу. Носовий обтікач залишився тим же діаметром, тоді як вага бойової частини поки невідома.

Також Defense Express зазначає, що держпортал "Зброя", де було опубліковане відео, створювався для централізації державних сервісів та програм для виробників озброєння й позиціонується як єдиний бренд української військової техніки. Портал належав Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості, яке 21 липня 2025 року передало всі повноваження Міноборони.

Далекобійна ракета "Нептун": що про неї відомо

Нагадаємо, що військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що українські крилаті ракети "Довгий Нептун" становлять серйозну загрозу для російської ППО. Їх базою стала радянська ракета Х-35, яка за часів СРСР не пройшла повних випробувань і не потрапила на озброєння. Проте цей вибір виявився вдалим для створення сучасної ракети Р-360 із хорошими характеристиками. Спочатку її дальність була 280 км, бойова частина — 150 кг, а висота польоту на маршовій ділянці — 10–300 метрів, на кінцевій ділянці — всього 3 метри, що ускладнює перехоплення.

Загалом, історія створення ракети почалася ще у 2014 році після анексії Криму, коли Україна зрозуміла необхідність мати власні високоточні протикорабельні засоби для стримування російського флоту. Р-360 офіційно представили у 2015 році, перші успішні випробування пройшли у 2018-му, а у 2020 році комплекс офіційно прийняли на озброєння. Повну ефективність ракети продемонструвала лише під час повномасштабної війни.

Ба більше, нещодавно росіяни виявили уламки української крилатої ракети "Нептун", яка загрожувала військовому об'єкту Збройних сил Російської Федерації. Після цього противник скористався відео, опублікованим Міністерством оборони України шість років тому, та розпізнав засіб ураження, який вдарив по цілі.