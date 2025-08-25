Украина впервые показала дальнобойную версию ракеты "Нептун": что о ней известно (видео)

Дальнобойная крылатая ракета Р-360 "Нептун", известная неофициально как "Длинный Нептун", впервые появилась на публичном видео, при этом ее дальность поражения достигает 1000 км. Ракета уже с марта используется для уничтожения наземных целей противника.

Related video

По информации Defense Express, разработка этой версии известна еще с ноября 2023 года, но до этого момента ее ни разу не демонстрировали. На День Независимости Украины видео с новым образцом появилось на официальном аккаунте госпортала "Зброя", вместе с другими украинскими вооружениями. На ролике ракета с Х-образными крыльями не подписана, а кадры пусков — старые, сделанные во время испытаний берегового комплекса "Нептун" в 2018-2020 годах.

В общем, изображение "Длинного Нептуна" позволяет сравнить его с противокорабельной версией Р-360. Центральная часть фюзеляжа увеличена в диаметре до 50 см (ранее 38 см), а длина ракеты превышает 6 метров, что на 1,5 метра длиннее оригинала. Выросла также площадь крыльев и хвостового оперения, чтобы компенсировать большую стартовую массу. Носовой обтекатель остался тем же диаметром, тогда как вес боевой части пока неизвестен.

Также Defense Express отмечает, что госпортал "Зброя", где было опубликовано видео, создавался для централизации государственных сервисов и программ для производителей вооружения и позиционируется как единый бренд украинской военной техники. Портал принадлежал Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое 21 июля 2025 года передало все полномочия Минобороны.

Дальнобойная ракета "Нептун": что о ней известно

Напомним, что военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что украинские крылатые ракеты "Длинный Нептун" представляют серьезную угрозу для российской ПВО. Их базой стала советская ракета Х-35, которая во времена СССР не прошла полных испытаний и не попала на вооружение. Однако этот выбор оказался удачным для создания современной ракеты Р-360 с хорошими характеристиками. Изначально ее дальность была 280 км, боевая часть — 150 кг, а высота полета на маршевом участке — 10-300 метров, на конечном участке — всего 3 метра, что затрудняет перехват.

В общем, история создания ракеты началась еще в 2014 году после аннексии Крыма, когда Украина поняла необходимость иметь собственные высокоточные противокорабельные средства для сдерживания российского флота. Р-360 официально представили в 2015 году, первые успешные испытания прошли в 2018-м, а в 2020 году комплекс официально приняли на вооружение. Полную эффективность ракеты продемонстрировала только во время полномасштабной войны.

Более того, недавно россияне обнаружили обломки украинской крылатой ракеты "Нептун", которая угрожала военному объекту Вооруженных сил Российской Федерации. После этого противник воспользовался видео, опубликованным Министерством обороны Украины шесть лет назад, и распознал средство поражения, которое ударило по цели.