"Длинный Нептун": как украинская ракета на 1000 км меняет ход войны в 2025 году

Дальнобойная крылатая ракета Р-360 "Длинный Нептун", стала новым словом в военной технологии Украины. С дальностью поражения до 1000 км и способностью уничтожать как морские, так и наземные цели. Фокус узнал о ключевых характеристиках, и какие цели для этого уникального украинского оружия.

Дальнобойная крылатая ракета Р-360 "Нептун", известная как "Длинный Нептун", имеет дальность поражения 1000 км и с марта 2025 года используется для уничтожения наземных целей. Первое видео с ракетой появилось на День Независимости Украины на портале "Зброя". Разработка этой версии началась в ноябре 2023 года, но публично ее показали впервые. На видео ракета с Х-образными крыльями не подписана, а кадры пусков — с испытаний 2018-2020 годов.

"Скорее всего, хвостовая часть, там где размещен двигатель, изменений не претерпела, а потому ее можно взять в роли "опорной точки" для масштабирования. И это означает, что длина "Длинного Нептуна" составляет более 6 метров (без ускорителя). То есть он примерно на 1,5 метра длиннее Р-360", — пишет издание Defense Express.

Базой для "Нептуна" стала советская ракета Х-35. Изначально дальность Р-360 составляла 280 км, вес боевой части — 150 кг, высота полета — 10-300 м, на конечном участке — 3 м, что затрудняет перехват. Разработка началась после аннексии Крыма в 2014 году, официально ракету представили в 2015-м, а на вооружение приняли в 2020-м. Во время полномасштабной войны "Нептун" доказал свою эффективность. Недавно россияне обнаружили обломки ракеты, которая поразила их объект, использовав для идентификации старые видео Минобороны Украины.

"Ракета работает по принципу: летит в запрограммированный квадрат на низкой высоте — от нескольких десятков метров до 10 метров над уровнем моря. На подлете включается радар, ищет металлические объекты в квадрате — преимущественно корабли — и попадает в них. Первый громкий успех — уничтожение крейсера "Москва" в 2022 году. После этого роль в морских атаках переняли дроны, поэтому "Нептун" переориентировали на наземные цели", — отметил Фокусу военный эксперт Павел Нарожный.

Отличия "Длинного Нептуна"

По словам Павла Нарожного, "Длинный Нептун" летит не за радаром, а на фиксированную точку. Сначала дальность увеличили до 500 км, а в новой модификации — до 1000 км. На скриншоте из видео с госпортала "Зброя", опубликованное 24 августа 2025 года видно принципиальное отличие — изменение формы. Ранее ракета была сигарообразной с диаметром 38 см, теперь — 50-55 см (по приблизительной оценке). Длина выросла на полтора метра.

По мнению эксперта, это сделано, чтобы ракета могла нести больше топлива.

"Для полета на 1000 км нужно больше топлива, чтобы донести боевую часть. Чем дальше, тем больше горючего. Крылья остались той же формы (Х-образные), но стали больше, чтобы удерживать большую массу в воздухе. Других изменений на фото не видно: нет признаков новых систем навигации. Просто увеличена дальность. Размер боевой части оценить трудно — может быть 100 кг, 200 кг или даже 400 кг. Без точных измерений это "пальцем в небо". Моя оценка: минимум 150-200 кг", — добавил Нарожный.

Как именно будут применять "Длинный Нептун"

Павел Нарожный утверждает, что сейчас Украина наносит удары по российским объектам преимущественно дронами, которые несут до 100 кг взрывчатки, а в основном 50-60 кг. Этого недостаточно для крупных целей. Например, заводы по производству оружия, как "Уралвагонзавод". Они занимают огромную территорию с разными этапами производства. Удар дроном по одному цеху лишь ненадолго останавливает производство оружия в РФ. Для полной остановки производства надо поразить все этапы создания оружия.

Также эксперт выделяет следующие цели:

Арсеналы: они разделены на участки, каждый из которых обвалован и окопан. Если взорвется один участок, другие могут уцелеть. Нужна мощная ракета, чтобы охватить сразу несколько участков.

Аэродромы: самолеты в бетонных ангарах, особенно истребители.

"Пробить ангар — это одна ракета на один самолет. "Нептун" очень маневренный и управляемый, идеально для такой цели", — говорит эксперт.

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ): российская промышленность, несмотря на обстрелы, восстанавливает их полностью за полгода.

"Надо не просто повредить оборудование, а создать воронку, чтобы восстановление предприятий было невозможным или слишком затратным", — продолжает Нарожный.

Логистические узлы, мосты.

Самые известные цели ракеты "Нептун"

13 апреля 2022 года — ракетный крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота РФ. Две ракеты "Нептун" попали в корабль, вызвав пожар и взрыв боезапаса, что привело к его затоплению. Это стало первым в истории уничтожением крейсера такого класса с 1982 года и серьезным успехом Украины в войне на море.

23 марта 2024 года — корабль "Константин Ольшанский" — украинский десантный корабль, захваченный Россией в 2014 году. Был поражен "Нептуном" в Севастополе, получил повреждения, но не затонул.

2024 год — Корабль "Коммуна" — судно Черноморского флота РФ, пораженное "Нептуном". Повреждения подтверждены, но корабль остался на плаву.

22 августа 2024 года — наземные цели в Краснодарском крае — ракеты "Нептун" атаковали порт "Кавказ", одна ракета попала в паром "Конро Трейдер", который уже был загружен железнодорожными цистернами с горючим.

Напомним, в ночь на 15 августа 2025 года 14 дронов потопили российское судно Port Olya-4 в порту Оля на Каспии, которое перевозило компоненты для "Шахедов" из Ирана. Атака произошла в 810 км от линии фронта.

Также Фокус писал, что 15 августа заводское помещение порохового производства вблизи Рязани разрушено до основания. По предварительным данным, в результате инцидента погибло 5 человек, еще 20 получили ранения. Российские власти сообщили о вспышке пожара на объекте, после чего был срочно эвакуирован весь персонал.