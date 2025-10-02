Tomahawk для України: навіщо розвіддані США, якщо цілі РФ для ударів і так відомі, — аналітики

Крилаті ракети "Томагавк" під час польоту використовують кілька систем навігації, для роботи яких Сполучені Штати Америки повинні поділитись певними видами розвідувальних даних, пояснили аналітики. Якщо цього не зробити, то ракети летітимуть з відхиленням від цілі на 1–5 км на 1 000 км.

Україна вже не раз била по військових об'єктах Російської Федерації і цим показала, що має досить розвідданих для таких відпрацювань, зауважили на порталі Defence Express. Втім, якщо Сили оборони отримають ракети та пускові установки "Томагавк", то знадобиться додаткова інформація через кількарівневу навігаційну систему цього засобу ураження.

Ракети "Томагавк", також інші крилаті ракети, керуються чотирма системами, для роботи яких потрібна допомога США, ідеться у статті. Водночас Україна дійсно має координати російських НПЗ, нафтових терміналів, магістральних газових вузлів, ГРАУ, військових заводів. Для застосування американських ракет потрібно мати більше інформації, написали на DE.

Томагавк для України — деталі

Як влаштовані системи навігації ракет "Томагавк"?

Перший спосіб керування — інерційна система навігації, коли засіб ураження рухається, відраховуючи пройдену відстань по швидкості та часу з врахуванням курсу (тобто траєкторії). Водночас накопичується певна похибка через, наприклад, вітер, температуру тощо. Якщо використовувати лише такий спосіб наведення, то на кожній тисячі кілометрів накопичується похибка 0,1–0,5%. Якщо ціль на відстані 1 000 км — це відхилення 1–5 км, а якщо ідеться про максимальну дальність "Томагавк" 2 500 км — це 2,5–12,5 км. Щоб цього не сталось, використовують додаткові способи навігації.

Другий — система TERCOM. Аналітики пояснили, що у пам'ять ракети вносять карту висот місцевості, над якою вона має пролетіти. Під час руху дані про висоту порівнюються з даними у пам'яті. Якщо є відхилення, то курс уточнюється. Ймовірно, у пакеті розвідданих США ідеться про такі карти.

Томагавк для України — система навігації TERCOM Фото: Defense Express

Третій — система DSMAC: під час польоту камера на ракеті "Томагавк" фотографує місцевість під собою та порівнює з фото зразка. Якщо є невідповідність, що курс уточнюється. Водночас Україна не має високоточних фото російської території — такі можливості можуть надати лише США. Аналітики зауважили, що таких можливостей не мають навіть у Великої Британії: тобто щоразу, коли Україна б'є британськими Storm Shadow, то є звернення до Вашингтона.

Томагавк для України — система навігації DSMAC Фото: Defense Express

Четвертий — супутникова навігація через військову систему GPS. На порталі зауважили, що ракета "Томагавк" керується двома видами сигналу — Y-код (старіший) та M-код (новіший). Сигнали зашифровані, тому РФ не може збити з курсу ракету, оскільки спершу потрібно розшифрувати сигнал. Крім того, M-код у 100 разів потужніший за інші, тому його не так просто заглушити. Україна отримає доступ до військового сигналу GPS, оскільки їй надають ракети ERAM, уточнили аналітики.

Крім того, для вдалого удару по РФ необхідно мати точні координати російських засобів ППО на шляху до цілі. У статті наголошується, що лише США мають настільки точні дані, щоб провести засіб ураження до цілі.

Спеціальні розвіддані США можуть стосуватись саме ефективного використання ракет "Томагавк", якщо їх таки нададуть, підсумували аналітики.

Зазначимо, зранку 2 жовтня медіа The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило, що США планують надавати Україні розвіддані для високоточних ударів. Медіа зауважили, що може йтися, наприклад, про "Томагавки" або про інші засоби ураження.

Нагадуємо, 30 вересня Фокус зібрав інформацію про можливості отримання "Томагавк": коли вони надійдуть та чи надійдуть взагалі.