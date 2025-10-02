Розглядають відправку ракет Tomahawk та Barracuda: США нададуть Україні розвіддані для ударів углиб РФ, — WSJ

США нададуть Україні розвідувальні дані для ракетних ударів углиб території Росії, оскільки адміністрація чинного президента Дональда Трампа розглядає відправлення Києву "потужної зброї".

США нададуть Україні розвідувальні дані для ракетних ударів великої дальності по енергетичній інфраструктурі Росії. Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців, обізнаних з ним питанням.

Повідомляється, що президент Дональд Трамп нещодавно підписав дозвіл, який дозволяє розвідувальним агентствам і Пентагону надавати допомогу Україні у проведенні ударів по території РФ. Американські чиновники також просять союзників НАТО надати подібну підтримку, зазначає видання.

"Потужна зброя", можливість надання якої Києву розглядає адміністрація Трампа, це ракети Tomahawk та Barracuda, а також інші ракети США наземного та повітряного базування з дальністю ураження близько 800 кілометрів. Однак остаточного рішення щодо надання цих ракет Україні наразі немає.

Посадовці зазначають, що адміністрація чинного президента США вперше допомагатиме Києву із атаками по енергетичних об'єктах углиб території Росії з використанням ракет великої дальності. Метою таких атак є позбавлення Кремля можливостей отримувати доходи зокрема від нафти, які потрібні для продовження війни з Україною, оскільки мирні переговори зайшли у глухий кут.

США нададуть Україні розвідувальні дані для атак углиб РФ: що це означає

Як пояснює видання, надання Америкою розвідданих Києву означає, що українці отримають кращі можливості для ударів по російських об'єктах нафтопереробної промисловості, зокрема по нафтопереробних заводах. Також йдеться про ураження ворожих трубопроводів, електростанцій та інших об'єктів, розташованих далеко від кордонів.

Один із неназваних американських чиновників додав, що перед наданням розвідувальної інформації США очікують відповідних інструкцій від Білого дому.

Нагадаємо, 30 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що для нього буде "дивовижно", якщо Україна отримає від США ракети Tomahawk.

Також 27 вересня старший лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, як можуть змінити ситуацію на фронті американські ракети Tomahawk.