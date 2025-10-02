Рассматривают отправку ракет Tomahawk и Barracuda: США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь РФ, — WSJ

США предоставят Украине разведывательные данные для ракетных ударов вглубь территории России, поскольку администрация действующего президента Дональда Трампа рассматривает отправку Киеву "мощного оружия".

Related video

США предоставят Украине разведывательные данные для ракетных ударов большой дальности по энергетической инфраструктуре России. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ним вопросом.

Сообщается, что президент Дональд Трамп недавно подписал разрешение, которое позволяет разведывательным агентствам и Пентагону оказывать помощь Украине в проведении ударов по территории РФ. Американские чиновники также просят союзников НАТО оказать подобную поддержку, отмечает издание.

"Мощное оружие", возможность предоставления которого Киеву рассматривает администрация Трампа, это ракеты Tomahawk и Barracuda, а также другие ракеты США наземного и воздушного базирования с дальностью поражения около 800 километров. Однако окончательного решения о предоставлении этих ракет Украине пока нет.

Чиновники отмечают, что администрация действующего президента США впервые будет помогать Киеву с атаками по энергетическим объектам вглубь территории России с использованием ракет большой дальности. Целью таких атак является лишение Кремля возможностей получать доходы в частности от нефти, которые нужны для продолжения войны с Украиной, поскольку мирные переговоры зашли в тупик.

США предоставят Украине разведывательные данные для атак вглубь РФ: что это значит

Как поясняет издание, предоставление Америкой разведданных Киеву означает, что украинцы получат лучшие возможности для ударов по российским объектам нефтеперерабатывающей промышленности, в частности по нефтеперерабатывающим заводам. Также речь идет о поражении вражеских трубопроводов, электростанций и других объектов, расположенных далеко от границ.

Один из неназванных американских чиновников добавил, что перед предоставлением разведывательной информации США ожидают соответствующих инструкций от Белого дома.

Напомним, 30 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для него будет "удивительно", если Украина получит от США ракеты Tomahawk.

Также 27 сентября старший лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, как могут изменить ситуацию на фронте американские ракеты Tomahawk.