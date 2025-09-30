Дают только Испании и Нидерландам: в России испугались поставок Tomahawk Украине (видео)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для него будет "удивительно", если Украина получит американские ракеты Tomahawk. В то же время он заверил, что ситуацию на фронте это не изменит.

"Я думаю, что это прежде всего результат давления Европы на Вашингтон. И Вашингтон хочет показать, что он учитывает мнение своих союзников", — заявил 30 сентября Лавров во время брифинга, видео которого опубликовало медиа "Смотри".

Он поставил под сомнение то, что речь идет об уже принятом решении.

"Tomahawk американцы далеко не всем поставляют. Из европейцев, если я не ошибаюсь, в Испанию и Нидерланды. Другим как-то остерегаются. Если они считают, что Украина — это ответственное государство, которое будет ими ответственно пользоваться, то это будет для меня удивительно", — подчеркнул российский министр.

Как передали в "Интерфакс", Лавров заверил, что даже в случае получения Украиной ракет Tomahawk "это не изменит военной ситуации".

В "РИА Новости" опубликовали другие основные заявления главы МИД РФ:

манипуляции на парламентских выборах в Молдове впечатляют;

партия лидера страны Майи Санду проиграла внутри страны;

детали мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе неизвестны Москве, российская сторона видела только его пункты;

Россию не приглашали в международные силы для обеспечения безопасности в Газе.

Напомним, 29 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российские специалисты "внимательно следят" за сообщениями о потенциальных поставках Tomahawk Украине. По его словам, Москве важно понимать, их будут запускать американцы или украинцы.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что президент Дональд Трамп и в целом Белый дом не возражают против ударов ВСУ по целям в глубине РФ. Он подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский попросил о поставках ракет Tomahawk, и такую возможность рассматривают в Вашингтоне.

По результатам парламентских выборов в Молдове, результаты которых обнародовали 29 сентября, партия Санду получила 50,20% голосов и заняла первое место.