Выборы в Молдове: ЦИК подсчитала 100% голосов, кто победил (инфографика)

28 августа на территории Республики Молдова состоялись парламентские выборы, которые определяли дальнейший геополитический курс страны. В лидерах избирательной гонки оказались проевропейская партия PAS президента Майи Санду и пророссийская партия Blocul Patriotic экс-президента Игоря Додона.

Related video

Голосование на участках в Молдове завершились в 21:00 часов, и с тех пор стартовал подсчет голосов, который закончился после полуночи. Результаты выборов с инфографикой обнародовали на сайте Comisia Electorală Centrală.

В течение подсчета протоколов лидерство уверенно занимала партия PAS ("Действие и солидарность"), ориентированная на действующего президента Молдовы Майю Санду.

На втором месте после подсчета протоколов оказалась пророссийская партия Blocul Patriotic ("Патриотический блок") экс-президента Игоря Додона.

В целом результаты парламентских выборов в Молдове выглядят так:

PAS – 50,20% Blocul Patriotic – 24,17% BE "ALTERNATIVA" – 7,96%

Фото: Скриншот

Голосование на зарубежных участках:

PAS – 78,61% PARTIDUL NOSTRU – 5,50% PPDA – 5, 12%

Издание "Европейская правда" рассказывало, что пророссийские регионы в Молдове дали в этом году более низкую явку на выборах. Так, пророссийский регион Гагаузия показал явку в 45,3%, когда в 2024 году, во время второго тура президентских выборов, явка там была 51,9% людей. Тараклийский район, который также считается пророссийским в Молдове, показал результат в 47,7% людей, тогда как в 2024 году явка составляла 50,2% людей.

Напомним, 28 сентября издание Al Jazeera сообщало, что в Молдове премьер-министр страны Дорин Речан обвинил Россию во "вмешательстве" в выборы. По его словам, Москва тратит "сотни миллионов евро" в рамках "гибридной войны", которая имеет целью захват власти.

27 сентября медиа TV8 информировало, что в Молдове с выборов сняли партию Moldova Mare, которая призывала к аннексии Одесской области.