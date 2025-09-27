Центральная избирательная комиссия Молдовы приняла решение снять с выборов партию Moldova Mare ("Великая Молдова") Виктории Фуртуне, которая призывала к аннексии части Одесской области.

Вице-президент ЦИК Молдовы Павел Постика предложил исключить Moldova Mare из гонки, поскольку эта партия действует как преемница партии "Шор", которая была признана неконституционной, сообщило TV8.

Основаниями для этого были использование партией финансов и ресурсов, не задекларированных в отчетности, использованием денег, полученных из-за рубежа, а также предоставлением избирателям денег, товаров, услуг или других выгод.

Также Moldova Mare обвиняется в участии в замаскированном избирательном блоке вместе с представителями других партий, связанных с Шором.

Виктория Фуртуне отвергла обвинения и требовала отвода нескольких членов ЦИК, обвиняя в "политическом преследовании" ее партии. Однако эти требования не были приняты.

После решения ЦИК Фуртуне заявила, что обжалует его в Апелляционном суде.

В мае 2026 года Фуртуне захотела вернуть Молдове Буджак — историко-географический регион, являющийся югом современной Одесской области.

Напомним, 22 сентября президент Молдовы Майя Санду заявила о риске вторжения РФ со стороны Молдовы.

24 сентября Евгений Дикий объяснил, действительно ли Украине угрожает нападение российских войск из Молдовы.