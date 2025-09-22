Одесская область под угрозой: Санду заявила о риске вторжения РФ со стороны Молдовы (видео)

Президент Майя Санду предупредила о риске превращения Молдовы в транзитную базу для российского вторжения в Одесскую область. По ее словам, Москва использует подкуп, дезинформацию и провокации, чтобы подорвать суверенитет и изменить вектор развития страны.

Как сообщает NewsMaker, 22 сентября президент Майя Санду в обращении предупредила граждан о реальной угрозе — в случае усиления пророссийских сил Молдова может стать плацдармом для нападения на Одесскую область.

В публичном заявлении Санду сообщила, что Кремль вкладывает большие суммы в подкуп избирателей, дезинформацию и организацию провокаций накануне воскресных парламентских выборов. По ее словам, если пророссийские силы получат контроль, "европейские средства прекратятся, Молдова может стать транзитной площадкой в Одесскую область, а Приднестровский регион будет дестабилизирован", — сказала президент Майя Санду.

Она обратила внимание на то, что Москва якобы "выбрасывает сотни миллионов евро, чтобы купить сотни тысяч голосов на обоих берегах Днестра, а также за пределами страны", и призвала граждан не поддаваться на фейки и провокации.

"Сегодня я со всей серьезностью говорю вам, что наш суверенитет, независимость, целостность и европейское будущее под угрозой. Кремль выбрасывает сотни миллионов евро, чтобы купить сотни тысяч голосов на обоих берегах Днестра, а также за пределами страны. Людей ежедневно опьяняют десятками лжи. Сотням людей платят за то, чтобы они сеяли беспорядок, насилие и пугали мир. Я обращаюсь ко всем гражданам: не соглашаемся на капитуляцию страны перед иностранными интересами", — сказала президент Майя Санду.

Санду также предупредила о прямых последствиях возможного продвижения пророссийских сил.

"Все молдаване пострадают. Европа закончится на границе с Молдовой. Европейские фонды остановятся на Пруте. Свобода передвижения может закончиться. Наша земля может стать инфильтрационным пандусом в Одесскую область. Приднестровский регион будет дестабилизирован. Это их планы, и они говорят о них открыто. Мы, народ Республики Молдова, не можем допустить, чтобы мир, безопасность граждан и стабильность в регионе были поставлены под угрозу. Мы должны сохранить мир в Молдове, подальше от войны и попыток России напасть на другие государства или дестабилизировать их", — подчеркнула она.

Напомним, напряжение вокруг Молдовы усилилось в последние годы из-за геополитического противостояния в регионе, а также из-за особого статуса Приднестровья. Правительство и международные партнеры неоднократно выражали беспокойство относительно возможных внешних влияний на внутреннюю политику страны.

Как сообщал Фокус, Молдова хочет, чтобы Россия вывела свои войска из Приднестровья.

Фокус также писал, что Молдова решила в одностороннем порядке закрыть в Кишиневе российский культурный центр, так называемый "Русский дом".