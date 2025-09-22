Одеська область під загрозою: Санду заявила про ризик вторгнення РФ з боку Молдови (відео)

Президентка Мая Санду попередила про ризик перетворення Молдови на транзитну базу для російського вторгнення в Одеську область. За її словами, Москва використовує підкуп, дезінформацію та провокації, аби підірвати суверенітет і змінити вектор розвитку країни.

Related video

Як повідомляє NewsMaker, 22 вересня президентка Мая Санду у зверненні попередила громадян про реальну загрозу — у разі посилення проросійських сил Молдова може стати плацдармом для нападу на Одеську область.

У публічній заяві Санду повідомила, що Кремль вкладає великі суми в підкуп виборців, дезінформацію та організацію провокацій напередодні недільних парламентських виборів. За її словами, якщо проросійські сили здобудуть контроль, "європейські кошти припиняться, Молдова може стати транзитним майданчиком до Одеської області, а Придністровський регіон буде дестабілізований", – сказала президентка Мая Санду.

Вона звернула увагу на те, що Москва нібито "викидає сотні мільйонів євро, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра, а також за межами країни", і закликала громадян не піддаватися на фейки та провокації.

"Сьогодні я з усією серйозністю кажу вам, що наш суверенітет, незалежність, цілісність та європейське майбутнє під загрозою. Кремль викидає сотні мільйонів євро, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра, а також за межами країни. Людей щодня сп'янюють десятками брехні. Сотням людей платять за те, щоб вони сіяли безлад, насильство та лякали світ. Я звертаюся до всіх громадян: не погоджуймося на капітуляцію країни перед іноземними інтересами", – сказала президентка Мая Санду.

Мая Санду у зверненні попередила громадян про реальну загрозу

Санду також попередила про прямі наслідки можливого просування проросійських сил.

"Усі молдавани постраждають. Європа закінчиться на кордоні з Молдовою. Європейські фонди зупиняться на Пруті. Свобода пересування може закінчитися. Наша земля може стати інфільтраційним пандусом до Одеської області. Придністровський регіон буде дестабілізований. Це їхні плани, і вони говорять про них відкрито. Ми, народ Республіки Молдова, не можемо допустити, щоб мир, безпека громадян та стабільність у регіоні були поставлені під загрозу. Ми повинні зберегти мир у Молдові, подалі від війни та спроб Росії напасти на інші держави чи дестабілізувати їх", – наголосила вона.

Нагадаємо, напруження навколо Молдови посилилося в останні роки через геополітичне протистояння в регіоні, а також через особливий статус Придністров’я. Уряд і міжнародні партнери неодноразово висловлювали занепокоєння щодо можливих зовнішніх впливів на внутрішню політику країни.

Як повідомляв Фокус, Молдова хоче, щоб Росія вивела свої війська з Придністров'я.

Фокус також писав, що Молдова вирішила в односторонньому порядку закрити в Кишиневі російський культурний центр, так званий "Русский дом".