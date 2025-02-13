Посла РФ у Молдові викликали "на килим" і змусили дивитися на уламки "Шахедів" (фото, відео)

Представника дипломатичної місії РФ Олега Озерова викликали в МЗС Молдови, де йому показали частини російського БПЛА. Після цього Кишинів заявив про закриття "Русского дома".

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Молдова вирішила в односторонньому порядку закрити в Кишиневі російський культурний центр, так званий "Русский дом". Приводом для цього стало порушення повітряного простору республіки російськими безпілотниками, повідомляє МЗС країни.

У зв'язку з інцидентом російського посла в Молдові Олега Озерова викликали в міністерство закордонних справ, де йому продемонстрували уламки дронів і висловили офіційний протест.

Олегу Озерову демонструють уламки БПЛА Фото: МЗС Молдови

"Російському дипломату повідомили, що такі дії є порушенням національного суверенітету і розглядаються як черговий недружній крок з боку Російської Федерації", — йдеться в заяві міністерства.

Крім того, як інформує відомство, було ухвалено рішення в односторонньому порядку припинити дію Міжурядової угоди між Молдовою і Росією про створення та функціонування культурних центрів, підписаної 1998 року.

Після завершення всіх необхідних процедур Російський культурний центр у Кишиневі припинить свою діяльність, ідеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Де було знайдено російські БПЛА

Поліція Молдови повідомляла, що на кордоні з Україною було виявлено два дрони. Один із них знаходився на сільськогосподарському полі біля села Чумай Тараклійського району, а інший вибухнув у полі приблизно за 1,5 кілометра від Чадир-Лунга в автономній території Гагаузія. Правоохоронці зазначили, що фрагменти, виявлені на Чадир-Лунзі, належать російському безпілотнику.

Поліція опублікувала фото уламків БПЛА.

Реагуючи на інцидент, президентка Молдови Майя Санду наголосила, що російські безпілотники, які порушили повітряний простір, поставили під загрозу життя молдаван.

"Росія не поважає кордони, нападає на цивільних, поширює терор. Її війна проти України злочинна. Залиште нас, мирні народи, у спокої", — написала вона.

Чим атакувала Росія

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 13 лютого 2025 року армія Росії випустила 140 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. При цьому було підтверджено збиття 85 ударних дронів, 52 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Нагадаємо, після повернення з Москви лідер проросійської "Партії соціалістів" і колишній президент Молдови заявив про повернення "історичних земель", які нібито незаконно дісталися Україні.