Х-101 над Молдовою: чому російську ракету не змогли перехопити, — експерти

У складі молдавських збройних сил значиться зенітно-ракетний полк із трьома установками ЗРК С-125. Однак, ймовірно, у 2010-х їх було продано через офшорні структури.

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Під час масованого ракетного удару РФ по Україні 25 грудня одна з крилатих ракет Х-101 пролетіла 140 км через повітряний простір Молдови та Румунії, перш ніж впала на території України. У зв'язку з цим виникає питання, чому Кишинів не відреагував на інцидент і не перехопив російську ракету, що залетіла на територію Молдови.

На думку оглядачів Defense Express, цей випадок підкреслив критичну проблему: у Молдови відсутня ефективна система протиповітряної оборони, що робить її територію вразливою для подібних інцидентів.

"У випадку з Молдовою варто наголосити на такому факті — ця країна за фактом не має власної протиповітряної оборони, тому їй за фактом нічим збивати крилаті ракети та дрони РФ, що залітають у молдовський повітряний простір", — пишуть автори публікації.

Протиповітряна оборона Молдови

Згідно з даними довідника The Military Balance 2024, у складі молдавських збройних сил значиться зенітно-ракетний полк із трьома установками ЗРК С-125. Однак достовірність цієї інформації викликає сумніви, вважають оглядачі, оскільки ще у 2010-х роках Молдова, імовірно, продала свої комплекси С-125 через офшорні структури.

Тому наразі молдавські військові мають у своєму розпорядженні лише застарілі зенітні гармати ЗУ-23-2 (28 одиниць) і С-60 (11 одиниць), а також не мають жодного переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК).

Зенітна установка ЗУ-23-2 Фото: topwar.ru

Також було зазначено, що лише в грудні 2023 року Молдова отримала першу сучасну радіолокаційну станцію Ground Master 200 від французької компанії Thales. Однак наявність РЛС не компенсує відсутність ЗРК, оскільки засоби виявлення повітряних цілей самі по собі не можуть нейтралізувати загрозу.

Щодо молдовських повітряних сил, то їхня авіаційна складова обмежена двома транспортними літаками Ан-2, шістьма вертольотами Мі-8 і одним навчальним Як-18. При цьому доля шести винищувачів МіГ-29, які з 1990-х років зберігаються в резерві, залишається невизначеною.

На закінчення аналітики зазначили, що територія Молдови в 33,84 тисячі кв. км порівнянна з Одеською областю, але країна практично не здатна прикривати своє небо. Цю вразливість регулярно використовує Кремль для планування маршрутів ракет і дронів, які пролітають через молдавський повітряний простір на шляху в Україну.

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Нагадаємо, у коментарі Digi24 представник Міністерства оборони Румунії Костянтин Спіну заявив, що Бухарест не фіксував входження російської ракети в повітряний простір країни 25 грудня.

Раніше повідомлялося, що під час масованої атаки на Україну наприкінці листопада чотири російські ракети пролетіли над територією Молдови. Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий пояснив, що країна не має можливості перехоплювати нові типи ракет і безпілотників.