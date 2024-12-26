Х-101 над Молдовой: почему российскую ракету не смогли перехватить, — эксперты

В составе молдавских вооруженных сил числится зенитно-ракетный полк с тремя установками ЗРК С-125. Однако, предположительно, в 2010-х они были проданы через офшорные структуры.

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Во время массированного ракетного удара РФ по Украине 25 декабря одна из крылатых ракет Х-101 пролетела 140 км через воздушное пространство Молдовы и Румынии, прежде чем упала на территории Украины. В связи с этим возникает вопрос, почему Кишинев не отреагировал на инцидент и не перехватил российскую ракету, залетевшую на территорию Молдовы.

По мнению обозревателей Defense Express, этот случай подчеркнул критическую проблему: у Молдовы отсутствует эффективная система противовоздушной обороны, что делает ее территорию уязвимой для подобных инцидентов.

"В случае с Молдовой стоит подчеркнуть такой факт — эта страна по факту не имеет собственной противовоздушной обороны, поэтому ей по факту нечем сбивать крылатые ракеты и дроны РФ, которые залетают в молдавское воздушное пространство", — пишут авторы публикации.

Противовоздушная оборона Молдовы

Согласно данным справочника The Military Balance 2024, в составе молдавских вооруженных сил числится зенитно-ракетный полк с тремя установками ЗРК С-125. Однако достоверность этой информации вызывает сомнения, считают обозреватели, поскольку еще в 2010-х годах Молдова, предположительно, продала свои комплексы С-125 через офшорные структуры.

Поэтому на данный момент молдавские военные располагают лишь устаревшими зенитными пушками ЗУ-23-2 (28 единиц) и С-60 (11 единиц), а также не имеют ни одного переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

Зенитная установка ЗУ-23-2 Фото: topwar.ru

Также было отмечено, что лишь в декабре 2023 года Молдова получила первую современную радиолокационную станцию Ground Master 200 от французской компании Thales. Однако наличие РЛС не компенсирует отсутствие ЗРК, поскольку средства обнаружения воздушных целей сами по себе не могут нейтрализовать угрозу.

Что касается молдавских воздушных сил, то их авиационная составляющая ограничена двумя транспортными самолетами Ан-2, шестью вертолетами Ми-8 и одним учебным Як-18. При этом судьба шести истребителей МиГ-29, которые с 1990-х годов хранятся в резерве, остается неопределенной.

В заключение аналитики отметили, что территория Молдовы в 33,84 тысячи кв. км сопоставима с Одесской областью, но страна практически не способна прикрывать свое небо. Эта уязвимость регулярно используется Кремлем для планирования маршрутов ракет и дронов, которые пролетают через молдавское воздушное пространство на пути в Украину.

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Напомним, в комментарии Digi24 представитель Министерства обороны Румынии Константин Спину заявил, что Бухарест не фиксировал вхождение российской ракеты в воздушное пространство страны 25 декабря.

Ранее сообщалось, что в ходе массированной атаки на Украину в конце ноября четыре российские ракеты пролетели над территорией Молдовы. Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый пояснил, что страна не имеет возможности перехватывать новые типы ракет и беспилотников.