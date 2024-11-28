Обстрел Украины: четыре российские ракеты пролетели над Молдовой (видео)

Целью российских ракет была украинская гидроэлектростанция, которая расположена на границе. Обстрел Украины начался еще ночью.

Во время обстрела Украины 28 ноября российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы. Четыре российские ракеты, целью которых была Новоднестровской ГЭС, расположенной на территории Украины недалеко от границы с Молдовой, пролетели над территорией республики. Об этом сообщает Nord News.

Пролет российской ракеты над Молдовой

В распоряжении редакции издания оказались видеокадры, на которых зафиксирован пролет российских ракет над Окницким районом. Файл прислал один из источников.

Утром 28 ноября жители села Бырнова Окницкого района сообщили, что четыре российские ракеты нарушили воздушное пространство Республики Молдова. Об этом также написал в Facebook бывший депутат Валентин Килат, приживающий в этой местности.

Звук ракет, пролетевших над селами Бирнова и Наславча, зафиксировали камеры наблюдения местного жителя. Первая ракета была зафиксирована в 07:57, вторая – в 07:58.

Примар (глава) села Бырнова Валериу Скутельник подтвердил эту информацию: "Слышны были какие-то звуки, сопровождавшиеся характерным грохотом".

По словам очевидцев, ракеты якобы пролетели в район Новоднестровской ГЭС, расположенной на территории Украины недалеко от границы с Республикой Молдова.

По данным украинской стороны около 6 утра ракеты достигли западных областей Украины. В Ровненской, Львовской и Волынской областях около миллиона человек остались без света, взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Луцкой и Львовской областях. В Винницкой области зафиксированы повреждения.

Ранее в Минобороны Молдовы заявили, что современные ракеты и дроны производят из труднозаметных композитных материалов, используют на низких и сверхнизких высотах, что осложняет их обнаружение даже современными радарными системами.

Российские ракеты уже нарушали воздушное пространство Молдовы

31 октября 2022 российская ракеты сбитая украинскими средствами ПВО упала на остров возле села Наславча, Окницкого района.

17 ноября 2024 года жители села Русень Единецкого района сообщили, что над их селом на малой высоте пролетели две российские ракеты. Один из местных жителей запечатлел этот момент на камеру наблюдения своего двора.

Пролет российской ракеты над Молдовой

Три дня спустя министр обороны Анатолий Носатый пояснил, что Республика Молдова не имеет возможности обнаруживать дроны, летающие над воздушным пространством страны.

Он также упомянул, что в армии имеется 20 систем, изготовленных в 60-80-х годах, но которые были предназначены для другого типа войны и не могут обнаружить новые типы ракет и беспилотников.

Министр заявил, что изыскиваются решения по закупке новых систем, которые позволят своевременно выявлять и предупреждать граждан о надвигающейся опасности.

В конце прошлого года Республика Молдова приобрела у Франции радар стоимостью около 14 миллионов евро. Однако система не имеет возможности обнаруживать все типы дронов и ракет.

Напомним, Фокус рассказал об обстреле ВС РФ территории Украины. Россия запустила по Украине стаю крылатых ракет "Калибр", которые пролетели над центральными областями и направились на север и запад. Военные администрации Киева, Львовской и Волынской областей сообщили о попадании и повреждении критических объектов. Россия атаковала Украину сегодня "Калибрами".