Обстріл України: чотири російські ракети пролетіли над Молдовою (відео)

Метою російських ракет була українська гідроелектростанція, яка розташована на кордоні. Обстріл України почався ще вночі.

Під час обстрілу України 28 листопада російські ракети порушили повітряний простір Молдови. Чотири російські ракети, метою яких була Новодністровська ГЕС, що розташована на території України неподалік від кордону з Молдовою, пролетіли над територією республіки. Про це повідомляє Nord News.

Проліт російської ракети над Молдовою

У розпорядженні редакції видання опинилися відеокадри, на яких зафіксовано проліт російських ракет над Окницьким районом. Файл надіслало одне з джерел.

Уранці 28 листопада жителі села Бирнова Окницького району повідомили, що чотири російські ракети порушили повітряний простір Республіки Молдова. Про це також написав в Facebook колишній депутат Валентин Кілат, який приживає в цій місцевості.

Звук ракет, що пролетіли над селами Бірнова і Наславча, зафіксували камери спостереження місцевого жителя. Перша ракета була зафіксована о 07:57, друга — о 07:58.

Примар (голова) села Бирнова Валеріу Скутельник підтвердив цю інформацію: "Чути були якісь звуки, що супроводжувалися характерним гуркотом".

За словами очевидців, ракети нібито пролетіли в район Новодністровської ГЕС, розташованої на території України недалеко від кордону з Республікою Молдова.

За даними української сторони близько 6 ранку ракети досягли західних областей України. У Рівненській, Львівській та Волинській областях близько мільйона людей залишилися без світла, вибухи було чути в Івано-Франківській, Луцькій та Львівській областях. У Вінницькій області зафіксовано пошкодження.

Раніше в Міноборони Молдови заявили, що сучасні ракети і дрони виробляють із важкопомітних композитних матеріалів, використовують на низьких і наднизьких висотах, що ускладнює їх виявлення навіть сучасними радарними системами.

Російські ракети вже порушували повітряний простір Молдови

31 жовтня 2022 року російська ракета, збита українськими засобами ППО, впала на острів біля села Наславча Окницького району.

17 листопада 2024 року жителі села Русень Єдинецького району повідомили, що над їхнім селом на малій висоті пролетіли дві російські ракети. Один із місцевих жителів зафіксував цей момент на камеру спостереження свого двору.

Проліт російської ракети над Молдовою

Три дні потому міністр оборони Анатолій Носатий пояснив, що Республіка Молдова не має можливості виявляти дрони, що літають над повітряним простором країни.

Він також згадав, що в армії є 20 систем, виготовлених у 60-80-х роках, але які були призначені для іншого типу війни і не можуть виявити нові типи ракет і безпілотників.

Міністр заявив, що вишукують рішення щодо закупівлі нових систем, які дадуть змогу своєчасно виявляти і попереджати громадян про небезпеку, що насувається.

Наприкінці минулого року Республіка Молдова придбала у Франції радар вартістю близько 14 мільйонів євро. Однак система не має можливості виявляти всі типи дронів і ракет.

Нагадаємо, Фокус розповів про обстріл ЗС РФ території України. Росія запустила по Україні зграю крилатих ракет "Калібр", які пролетіли над центральними областями і попрямували на північ і захід. Військові адміністрації Києва, Львівської та Волинської областей повідомили про влучання і пошкодження критичних об'єктів. Росія атакувала Україну сьогодні "Калібрами".