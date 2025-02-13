Посла РФ в Молдове вызвали "на ковер" и заставили смотреть на обломки "Шахедов" (фото, видео)

Представитель дипломатической миссии РФ Олег Озеров был вызван в МИД Молдовы, где ему показали части российского БПЛА. После этого Кишинев заявил о закрытии "Русского дома".

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Молдова решила в одностороннем порядке закрыть в Кишиневе российский культурный центр, так называемый "Русский дом". Поводом для этого стало нарушение воздушного пространства республики российскими беспилотниками, сообщает МИД страны.

В связи с инцидентом российский посол в Молдове Олег Озеров был вызван в министерство иностранных дел, где ему продемонстрировали обломки дронов и выразили официальный протест.

Олегу Озерову демонстрируют обломки БПЛА Фото: МИД Молдовы

"Российскому дипломату сообщили, что такие действия являются нарушением национального суверенитета и рассматриваются как очередной недружественный шаг со стороны Российской Федерации", — говорится в заявлении министерства.

Кроме того, как информирует ведомство, было принято решение в одностороннем порядке прекратить действие Межправительственного соглашения между Молдовой и Россией о создании и функционировании культурных центров, подписанного в 1998 году.

После завершения всех необходимых процедур Российский культурный центр в Кишиневе прекратит свою деятельность, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Где были найдены российские БПЛА

Полиция Молдовы сообщала, что на границе с Украиной были обнаружены два дрона. Один из них находился на сельскохозяйственном поле у ​​села Чумай Тараклийского района, а другой взорвался в поле примерно в 1,5 километрах от Чадыр-Лунга в автономной территории Гагаузия. Правоохранители отметили, что фрагменты, обнаруженные на Чадыр-Лунге, принадлежат российскому беспилотнику.

Полиция опубликовала фото обломков БПЛА.

Реагируя на инцидент президент Молдовы Майя Санду подчеркнула, что российские беспилотники, нарушившие воздушное пространство, поставили под угрозу жизнь молдаван.

"Россия не уважает границы, нападает на гражданских, распространяет террор. Ее война против Украины преступна. Оставьте нас, мирные народы, в покое", – написала она.

Чем атаковала Россия

По информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 13 февраля 2025 года армия России выпустила 140 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторами разных типов. При этом было подтверждено сбитие 85 ударных дронов, 52 беспилотника-имитатора были локационно потеряны.

Напомним, после возвращения из Москвы лидер пророссийской "Партии социалистов" и бывший президент Молдовы заявил о возвращении "исторических земель", которые якобы незаконно достались Украине.