Друг Путина решил сделать замечание некоторым, которые "уже делят земли Украины". Он заявил, что некоторые территории исторически принадлежали Молдове, но ее их лишили в результате хрущевской реформы.

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В Молдове лидер пророссийской "Партии социалистов" и бывший президент Игорь Додон после возвращения из Москвы сделал несколько заявлений. Среди них возвращение "исторических земель" Молдовы, которые якобы незаконно достались Украине. Об этом пишет NewsMaker.

Додон решил сделать замечание некоторым европейским политикам, в частности, Румынии, которые "уже делят земли Украины".

"Во-первых, те земли, которые вы называете — исторически они молдавские, некоторые из них. Там и сейчас проживают сотни тысяч молдаван на своей земле, и они разговаривают на "молдавском языке", — сказал он.

Также он заявил, что Молдову Советский союз лишил статуса морского государства, отдав те земли Украине.

"У нас забрали юг страны и север незаконным решением в середине прошлого века, проведя так называемую реформу Хрущева", — пожаловался пророссийский политик.

Напомним, что 30 января сообщалось, что румынский политик и кандидат в президенты Келин Джорджеску уверен в неизбежном разделении Украины. По его словам, Румыния будет претендовать на западные территории: Северную Буковину и Буджак.

Также сообщалось, что 17 января премьер Венгрии Виктор Орбан сделал скандальное заявление. Он назвал Украину экономически несуществующей страной.