Друг Путіна вирішив зробити зауваження деяким, які "вже ділять землі України". Він заявив, що деякі території історично належали Молдові, але її їх позбавили внаслідок хрущовської реформи.

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В Молдові лідер проросійської "Партії соціалістів" і колишній президент Ігор Додон після повернення з Москви зробив кілька заяв. Серед них повернення "історичних земель" Молдови, які нібито незаконно дісталися Україні. Про це пише NewsMaker.

Додон вирішив зробити зауваження деяким європейським політикам, зокрема, Румунії, які "вже ділять землі України".

"По-перше, ті землі, які ви називаєте – історично вони молдовські, деякі з них. Там і зараз проживають сотні тисяч молдован на своїй землі, і вони розмовляють "молдовською мовою", – сказав він.

Також він заявив, що Молдову Радянський союз позбавив статусу морської держави, віддавши ті землі Україні.

"У нас забрали південь країни і північ незаконним рішенням у середині минулого століття, провівши так звану реформу Хрущова", – поскаржився проросійський політик.

Нагадаємо, що 30 січня повідомлялося, що румунський політик і кандидат в президенти Келін Джорджеску впевнений у неминучому розділенні України. За його словами, Румунія претендуватиме на західні території: Північну Буковину і Буджак.

Також повідомлялося, що 17 січня прем'єр Угорщини Віктор Орбан зробив скандальну заяву. Він назвав Україна економічно неіснуючою країною.