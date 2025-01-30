Кандидат у президенти Румунії назвав Україну "вигаданою країною" і натякнув на її розділ (відео)

Румунський політик Келін Джорджеску впевнений у неминучому розділенні України. За його словами, Румунія претендуватиме на західні території: Північну Буковину і Буджак.

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Румунський політик, кандидат у президенти Келін Джорджеску назвав Україну "вигаданою державою", її поділ між сусідніми державами — невідворотний. Про це він сказав в інтерв'ю з журналістом Іоном Крістою.

Джорджеску вважає, що поділ України неминучий

Джорджеску під час бесіди торкнувся теми неминучого поділу світу. За його словами, цю політику зараз проводить Білий дім. У цьому контексті слід чекати поділу території України після закінчення великої війни з Росією і Румунія отримає свою вигоду.

"Світ змінюється, кордони змінюються. Якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас інтерес до Північної Буковини [включає Чернівецьку область України], є також Буджак [історична область на півдні Бессарабії, південна частина межиріччя Дунаю і Дністра] і Північний Мармарош [райони Закарпатської області України], правильно? Є ще угорці. Львів залишиться з поляками, і Малоросія", — заявив політик.

Джорджеску додав, що поділ України буде і ймовірність цього — 100%, оскільки у країни нібито немає іншого шляху.

"Дорога до чогось подібного неминуча. Україна — вигадана держава. Це Українська РСР", — підсумував він.

Чим прославився Келін Джорджеску?

Келін Джорджеску є кандидатом у президенти Румунії, на виборах у листопаді 2024 року він висувався як незалежний кандидат. У першому турі він набрав потрібні для перемоги голоси і вийшов у другий, запланований на 8 грудня. Його конкурентом стала опозиціонерка Олена Ласконі, лідерка "Союзу порятунку Румунії".

Конституційний суд Румунії 6 грудня минулого року перезапустив президентські вибори через скандал навколо кампанії Джорджеску. Таке рішення ухвалили через публікацію розсекречених документів Вищої ради національної оборони. З'ясувалося, що Росія безпрецедентно втручалася у виборчий процес.

Джорджеску вже відзначався заявами не на користь України. Раніше він обіцяв, що після перемоги на президентських виборах заборонить експорт зерна з України через Румунію, а також припинить потоки військової допомоги.

"Турбота румунського народу — бути щасливим. Вони не можуть бути щасливими, витрачаючи гроші на інші речі", — наголошував він.

Джорджеску називав президента Росії Володимира Путіна "патріотом і лідером" і заперечував факт великої війни в Україні. Румунія, за його словами, зацікавлена тільки в досягненні миру на своєму кордоні.

Нагадаємо, під час атаки ЗС РФ по Україні в ніч на 17 січня уламки російських ударних безпілотників впали у двох місцях на території Румунії.

У грудні минулого року румунські поліцейські затримали 20 озброєних проросійських найманців. Чоловіки хотіли влаштувати заворушення в Бухаресті.