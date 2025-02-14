У рамках переговорів щодо України: Молдова хоче, щоб Росія вивела свої війська з Придністров'я

Усі переговори, що стосуються припинення війни в Україні, також мають враховувати питання безпеки в Європі, вважає прем'єр Молдови Дорін Речан. Зокрема, це безпосередньо стосується виведення військ РФ з території республіки.

Related video

Існуюча міжнародна ситуація може сприяти виведенню російського контингенту з невизнаного Придністров'я. Про це в ефірі Jurnal TV заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан.

За його словами, такий варіант не є вірогідним у короткостроковій перспективі, однак це питання може бути порушене в рамках переговорів, пов'язаних з Україною і новою архітектурою безпеки в Європейському Союзі.

"Зараз є міжнародний контекст, який може призвести до того, що Росія може вивести свої війська з лівого берега Дністра в рамках цього переговорного процесу. Можливо, необов'язково в мирному переговорному процесі, це важко уявити найближчим часом, але в переговорному процесі, який стосується України і нової архітектури безпеки ЄС", — додав прем'єр.

Він зазначив, що будь-які переговори, що стосуються України, мають також враховувати питання безпеки в Європі, зокрема виведення російських військ із території республіки.

"Республіка Молдова наполягатиме на тому, щоб ми поставили це питання на стіл переговорів", — зазначив прем'єр.

Російські війська в Придністров'ї

Зазначимо, російські війська, порушуючи суверенітет Молдови, дислокуються в Придністров'ї з 1995 року. Їхня загальна чисельність, згідно з відкритими джерелами, становить близько 1700 осіб. Основними завданнями "миротворців" у т.зв. ПМР є забезпечення збереження озброєння і боєприпасів, а також виконання відповідних наказів Генштабу ЗС РФ у разі зміни ситуації в регіоні. Крім того, солдати виконують символічну функцію, позначаючи російську військову присутність.

Нагадаємо, Молдова вирішила в односторонньому порядку закрити в Кишиневі російський культурний центр, так званий "Русский дом". Приводом для цього стало порушення повітряного простору республіки російськими безпілотниками.

Також стало відомо про затримання на території Молдови трьох найманців ПВК "Вагнер", які воювали проти України.