В рамках переговоров по Украине: Молдова хочет, чтобы Россия вывела свои войска из Приднестровья

Все переговоры, касающиеся перекрещения войны в Украине, также должны учитывать вопросы безопасности в Европе, считает премьер Молдовы Дорин Речан. В частности, это напрямую касается вывода войск РФ с территории республики.

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Сложившаяся международная ситуация может способствовать выводу российского контингента из непризнанного Приднестровья. Об этом в эфире Jurnal TV заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

По его словам, подобный вариант не является вероятным в краткосрочной перспективе, однако данный вопрос может быть поднят в рамках переговоров, связанных с Украиной и новой архитектурой безопасности в Европейском Союзе.

"Сейчас есть международный контекст, который может привести к тому, что Россия может вывести свои войска с левого берега Днестра в рамках этого переговорного процесса. Возможно, необязательно в мирном переговорном процессе, это трудно представить в ближайшее время, но в переговорном процессе, который касается Украины и новой архитектуры безопасности ЕС", — добавил премьер.

Он отметил, что любые переговоры, касающиеся Украины, должны также учитывать вопросы безопасности в Европе, в частности вывод российских войск с территории республики.

"Республика Молдова будет настаивать на том, чтобы мы поставили этот вопрос на стол переговоров", — отметил премьер.

Российские войска в Приднестровье

Отметим, российские войска, нарушая суверенитет Молдовы, дислоцируются в Приднестровье с 1995 года. Их общая численность, согласно открытым источникам, составляет около 1700 человек. Основными задачами "миротворцев" в т.н. ПМР является обеспечение сохранности вооружения и боеприпасов, а также выполнение соответствующих приказов Генштаба ВС РФ в случае изменении ситуации в регионе. Кроме того, солдаты выполняют символическую функцию, обозначая российское военное присутствие.

Напомним, Молдова решила в одностороннем порядке закрыть в Кишиневе российский культурный центр, так называемый "Русский дом". Поводом для этого стало нарушение воздушного пространства республики российскими беспилотниками.

Также стало известно о задержании на территории Молдовы трех наемников ЧВК "Вагнер", которые воевали против Украины.