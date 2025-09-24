"Их не хватит": Дикий объяснил, действительно ли Украине угрожает нападение российских войск из Молдовы

Сейчас Украине не угрожает нападение российских войск с территории Молдовы или непризнанного Приднестровья, ведь количество вражеской армии в этом регионе не существенно.

А перебросить свои войска в Молдову у россиян пока возможности нет, заявил в комментарии телеканалу "Киев24" бывший командир роты батальона "Айдар", ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий.

"Сейчас у россиян нет никаких возможностей что-то перебросить в Молдову. Потому что и сама Молдова этого не допустит, а также потому что в Молдову надо еще как-то долететь", — сказал Дикий.

Он уточнил, что лететь придется либо через воздушное пространство Румынии, либо через воздушное пространство Украины.

"Поэтому сейчас это абсолютно исключено", — отметил Дикий.

Он подчеркнул, что группировки российских войск, которые сейчас находятся в Приднестровье, не представляют серьезной угрозы.

"Их не хватит на то, чтобы нас атаковать. Скажем так, те силы все время дрожат в ожидании того, что в какой-то момент мы зайдем и их зачистим. Они очень хорошо знают, что никаких шансов даже просто сопротивляться у них там нет", — подчеркнул Дикий.

Он также отметил, что Украина, технически, могла бы осуществить операцию в Приднестровье без значительных усилий, однако Киев уважает суверенитет Молдовы, которая не делала соответствующего запроса о помощи или содействии в изгнании россиян.

Напомним, 22 сентября президент Молдовы Майя Санду заявила о риске вторжения РФ со стороны Молдовы.

