"Їх не вистачить": Дикий пояснив, чи справді Україні загрожує напад російських військ з Молдови

Наразі Україні не загрожує напад російських військ з території Молдови чи невизнаного Придністров'я, адже кількість ворожої армії в цьому регіоні не суттєва.

А перекинути свої війська до Молдови у росіян наразі можливості немає, заявив в коментарі телеканалу "Київ24" колишній командир роти батальйону "Айдар", ветеран російсько-української війни Євген Дикий.

"Зара у росіян немає жодних можливостей щось перекинути до Молдови. Тому що і сама Молдова цього не допустить, а також тому що до Молдови треба ще якось долетіти", — сказав Дикий.

Він уточнив, що летіти доведеться або через повітряний простір Румунії, або через повітряний простір України.

"Тому наразі це абсолютно виключено", — зазначив Дикий.

Він підкреслив, що угруповання російських військ, які наразі перебувають у Придністров’ї, не становлять серйозної загрози.

"Їх не вистачить на те, щоб нас атакувати. Скажімо так, ті сили весь час тремтять в очікуванні того, що в якийсь момент ми зайдемо і їх зачистимо. Вони дуже добре знають, що жодних шансів навіть просто чинити опір у них там немає", — наголосив Дикий.

Він також зауважив, що Україна, технічно, могла б здійснити операцію в Придністров’ї без значних зусиль, проте Київ поважає суверенітет Молдови, яка не робила відповідного запиту про допомогу чи сприяння у вигнанні росіян.

Нагадаємо, 22 вересня президентка Молдови Мая Санду заявила про ризик вторгнення РФ з боку Молдови.

У липні Дикий закликав саджати українців, які радіють ударам по ТЦК.