"Маємо їх знищувати, як ворогів": Дикий закликав саджати українців, які радіють ударам по ТЦК

Колишній командир роти батальйону "Айдар", ветеран російсько-української війни Євген Дикий заявив, що Служба безпеки України повинна затримувати громадян, які публічно радіють російським ударам по ТЦК. На його думку, за схвалення ворожих атак потрібно судити, як за державну зраду.

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За словами Євгена Дикого, зараз в Україні спостерігається лише початок спланованої кампанії росіян проти територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, і найближчими днями окупанти завдадуть іще кілька ударів. Колишній "айдарівець" зазначив в інтерв'ю УНІАН, що для Кремля критично важливо зірвати мобілізацію в Україні.

"Росіяни намагаються використати різні засоби, аби зупинити нашу мобілізацію. Вони її дійсно сповільнили, але так і не зірвали", — сказав Дикий.

Він зазначив, що схвальні коментарі під новинами про удари по ТЦК — це не лише інформаційні атаки ворога, а й думки реальних людей.

"І, що стосується тих людей, які публічно радіють влучанням по наших ТЦК — це навіть не про корисних ідіотів. Корисні ідіоти — це ті, хто не радіють прильотам по наших, смертям наших, вони просто хлопають очима і скаржаться на "жахіття бусифікації", — сказав ветеран.

На його думку, українців, які відкрито радіють ударам окупантів, треба прирівнювати до зрадників і на кожен такий коментар у соцмережах повинна реагувати СБУ. За словами Дикого, цих коментаторів потрібно судити за статтею 111 Кримінального кодексу України — за державну зраду.

"Адже це люди, які обрали свою сторону і які вирішили бути на боці ворога. Ми маємо їх судити і знищувати як ворогів", — сказав екскомандир роти батальйону "Айдар".

Удари по ТЦК в Україні: деталі

Нагадаємо, з 30 червня відбулося п'ять атак росіян на ТЦК в Україні за вісім днів. Під обстрілами були територіальні центри в Кривому Рогу, Кременчуку, Полтаві, Запоріжжі та Харкові. При цьому від ворожих ударів страждали не лише військові, а й цивільні люди. У Міноборони РФ підтвердили атаку по військкоматах 7 липня.

Речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев 7 липня припустив, що ТЦК можуть піти на "дистанційку" через загрозу ворожих атак.