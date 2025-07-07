"Доведеться змінювати формат": ТЦК можуть піти на "дистанційку" через загрозу ударів РФ (відео)

Через загрозу систематичних атак з боку РФ на територіальні центри комплектування і соціальної підтримки ці установи можуть змінити формат роботи та збільшити частку надання послуг дистанційно.

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Для цього зокрема за ініціативою Міністерства оборони України у застосунок "Резерв+" додається новий функціонал, заявив речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

"Доведеться певною мірою змінювати формат надання цих послуг. Тобто, можливо відбудуться заходи якогось розосередження, деякі послуги будуть надаватись дистанційно", — сказав Саранцев.

Він уточнив, що це робиться насамперед для того, щоб убезпечити життя та здоров'я, як персоналу ТЦК і СП, так і його відвідувачів, адже дуже часто це є і ветерани, і пенсіонери, і члени сімей військовослужбовців.

"Тому важливо, щоб при наданні послуг ТЦК і СП вони були у безпеці. Тому звичайно є певні алгоритми безпекові: наприклад під час повітряних тривог або загроз установи не працюють, вони зачиняються, а весь персонал і відвідувачі переводяться в безпечні місця або в укриття", — зазначив Саранцев.

За його словами, "дуже багато робиться" з боку Міністерства оборони щодо впровадження заходів цифровізації: наприклад, додається новий функціонал в додаток "Резерв+".

"Тобто все робиться для того, щоб максимально спростити і убезпечити процес взаємодії громадян з ТЦК і СП", — наголосив Саранцев.

Нагадаємо, 7 липня ЗС РФ завдали ударів по ТЦК і СП в Запоріжжі та Харкові. Від обстрілу ТЦК в Запоріжжі постраждали військовослужбовці та цивільні громадяни, у Харкові також були поранені люди.

30 червня ворожі БпЛА атакували будівлю ТЦК у Кривому Розі, в Сухопутних військах повідомляли про поранених серед цивільних.