"Придется менять формат": ТЦК могут пойти на "дистанционку" из-за угрозы ударов РФ (видео)

Из-за угрозы систематических атак со стороны РФ на территориальные центры комплектования и социальной поддержки эти учреждения могут изменить формат работы и увеличить долю предоставления услуг дистанционно.

Related video

Для этого в частности по инициативе Министерства обороны Украины в приложение "Резерв+" добавляется новый функционал, заявил представитель Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

"Придется в определенной степени менять формат предоставления этих услуг. То есть, возможно состоятся мероприятия какого-то рассредоточения, некоторые услуги будут предоставляться дистанционно", — сказал Саранцев.

Он уточнил, что это делается прежде всего для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье, как персонала ТЦК и СП, так и его посетителей, ведь очень часто это и ветераны, и пенсионеры, и члены семей военнослужащих.

"Поэтому важно, чтобы при предоставлении услуг ТЦК и СП они были в безопасности. Поэтому конечно есть определенные алгоритмы безопасности: например во время воздушных тревог или угроз учреждения не работают, они закрываются, а весь персонал и посетители переводятся в безопасные места или в укрытие", — отметил Саранцев.

По его словам, "очень много делается" со стороны Министерства обороны по внедрению мероприятий цифровизации: например, добавляется новый функционал в приложение "Резерв+".

"То есть все делается для того, чтобы максимально упростить и обезопасить процесс взаимодействия граждан с ТЦК и СП", — подчеркнул Саранцев.

Напомним, 7 июля ВС РФ нанесли удары по ТЦК и СП в Запорожье и Харькове. От обстрела ТЦК в Запорожье пострадали военнослужащие и гражданские граждане, в Харькове также были ранены люди.

30 июня вражеские БпЛА атаковали здание ТЦК в Кривом Роге, в Сухопутных войсках сообщали о раненых среди гражданских.