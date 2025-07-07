Пять ударов за восемь дней: что известно об усилении атак россиян на ТЦК в Украине

Россияне 7 июля нанесли удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки в Запорожье и Харькове. От обстрела ТЦК в Запорожье пострадали военнослужащие и гражданские граждане, в Харькове также были ранены люди. Перед тем вражеским атакам подверглись военкоматы еще в нескольких украинских городах, а в Министерстве обороны России подтвердили, что бьют по украинским ТЦК и СП умышленно.

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В течение предыдущей недели оккупанты также атаковали здания территориальных центров комплектования в Полтаве, Кривом Роге и Кременчуге. Фокус собрал всю известную на данный момент информацию об ударах по ТЦК последних дней и их последствиях.

Удары по ТЦК в Запорожье и Харькове

В Запорожском областном ТЦК и СП 7 июля рассказали, что россияне нанесли четыре удара по территории учреждения. Во время обстрела были ранены военнослужащие роты охраны, которые были переведены из боевых подразделений по заключению военно-врачебной комиссии.

"Именно те, кто воевал с оккупантом на передовой. Двое военнослужащих госпитализированы в состоянии средней тяжести", — рассказали в военкомате.

Также по состоянию на 13:51 в ОТЦК сообщали, что ранения от вражеской атаки получили 14 гражданских жителей города, были повреждены жилые дома и автомобили.

"Мы понимаем, почему так происходит. Это больше информационная атака, направленная на мобилизационные мероприятия и эмоции граждан Украины. Обидно, что иногда действия врага получают поддержку именно украинцев", — отметили в территориальном центре.

Спасатели ликвидируют последствия атаки российских БПЛА на Запорожье 7 июля Фото: ГСЧС

Согласно информации руководителя Запорожской ОГА Ивана Федорова, по состоянию на 13:18 было известно о 17 пострадавших от российской атаки на Запорожье, четверо из них госпитализированы.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщали, что во время удара дронами по Харькову враг попал по зданию областного ТЦК, ранения получили три человека. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов по состоянию на 13:54 сообщал, что всего от атаки на город пострадали 33 человека, среди них — трое детей.

ГСЧС ликвидирует последствия дроновой атаки ВС РФ на Харьков 7 июля Фото: ГСЧС

ТЦК на Львовщине усилили меры безопасности

Журналисты "Суспільного" со ссылкой на анонимные источники 7 июля сообщили, что в ТЦК и СП Львовской области усилили меры безопасности из-за угрозы российских атак. По словам журналистов, в территориальных центрах усилена бдительность рот охраны, а тех, кто заходит в здания, проверяют металлоискателями.

Целенаправленные удары по ТЦК подтвердили в Минобороны РФ

В Минобороны РФ 7 июля подтвердили, что целенаправленно нанесли удары по ТЦК в Украине. В ведомстве страны-агрессора заявили, что ударили беспилотниками, ракетами, артиллерией и авиацией по территориальным центрам комплектования ВСУ, предприятию сборки и местам хранения ударных БПЛА, складам боеприпасов и горючего.

Винницкий ОТЦК и СП заявил о взломе страницы в соцсети

На Facebook-странице Винницкого ОТЦК и СП утром 7 июля появилось сообщение о том, что учреждение приостанавливает работу на фоне российских ударов, а прием граждан переносится на новые адреса. Вскоре после публикации объявление было удалено, а через три часа пресс-служба территориального центра опровергла сообщение на своей странице и заявила, что сообщение было отредактировано в результате постороннего вмешательства.

В ОТЦК объяснили, что рассредоточили личный состав, чтобы уберечь гражданских от вражеских ударов, но к указанным в предыдущем объявлении адресам они отношения не имеют, а мобилизационные мероприятия продолжаются согласно плану.

РФ нанесла 3 удара по ТЦК за предыдущую неделю

30 июня вражеские БПЛА атаковали здание ТЦК в Кривом Роге, в Сухопутных войсках сообщали о раненых среди гражданских. Личный состав не пострадал.

3 июля россияне атаковали ударными беспилотниками Полтаву и ударили по территориям объединенного городского ТЦК и СП и областного ТЦК и СП, были ранены четыре военных ТЦК и ВСУ.

Во время атаки ВС РФ на Кременчуг 6 июля вражеский БПЛА попал в здание районного ТЦК и вызвал пожар. Сообщений о погибших или раненых не было.

Напомним, Фокус 7 июля выяснял, зачем Россия наносит удары "Шахедами" по центрам комплектования и могут ли эти удары сорвать мобилизационный процесс в Украине.

Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Виталий Саранцев 3 июля отмечал, что россияне ударили по ТЦК в Полтаве, чтобы сорвать процесс мобилизации в Украине.