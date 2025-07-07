Удар по ТЦК в Украине: в Минобороны РФ подтвердили атаку по военкоматам

В России подтвердили, что нанесли удар по территориальным центрам комплектования ВСУ 7 июля. Речь идет об учреждениях в Запорожье и Харькове.

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7 июля ВС РФ атаковали Запорожье и Харьков. Министерство обороны Российской Федерации заявило, что использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию, и ударили, в частности, по ТЦК.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесен удар по территориальным центрам комплектования ВСУ, предприятию сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, горючего", — говорится в сообщении.

В частности, россияне заявили, что также нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.

Удар по ТЦК: что известно об атаке на Харьков и Запорожье

По предварительным данным, в Запорожском областном ТЦК получил ранения один военный. Количество раненых в Харьковском областном ТЦК достигает трех человек. Командование Сухопутных войск отметило, что на месте попаданий работают экстренные службы.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате последней атаки на Харьков возросло до 33 человек. Среди пострадавших — трое детей: мальчики 8 и 17 лет и 10-летняя девочка. Они имели острую реакцию на стресс.

Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров проинформировал, что количество пострадавших от вражеского удара возросло до 17 человек. Четыре человека госпитализированы. Одиннадцати врачи оказали неотложную помощь. Еще два человека проходят обследование.

Напомним, утром 7 июля ВС РФ ударили дронами по Харькову и Запорожью. В Сухопутных войсках ВСУ подтвердили, что произошли попадания в здание Харьковского областного ТЦК и вблизи Запорожского областного ТЦК.

Фокус также писал, что утром 6 июля ВС РФ атаковали Кременчуг в Полтавской области. В здание местного ТЦК попал беспилотник, вызвав пожар на площади 700 м.кв.